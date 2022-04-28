Ассоциация владельцев кинотеатров просит принять меры поддержки отрасли в ближайший месяц

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Ассоциация владельцев кинотеатров считает, что недостаток репертуара в связи с уходом с российского рынка голливудского кино в ближайшие месяцы может привести к закрытию минимум 50% кинозалов. Меры по поддержке отрасли необходимо принять в течение ближайших 30 дней, говорится в заявлении Ассоциации владельцев кинотеатров, опубликованном на сайте организации в среду, передает ТАСС.

"Критический недостаток репертуара в ближайшие два месяца повлечет за собой падение выручки кинотеатров более чем на 80% и приведет к закрытию минимум 50% кинозалов. <...> Решения по спасению кинопоказа необходимо принимать в течение ближайших 30 дней", - указано в сообщении.

Согласно прогнозам ассоциации, совокупный убыток кинотеатров составит не менее 11,1 млрд рублей к концу 2022 года и 6,2 млрд рублей в течение первых пяти месяцев текущего года. При этом максимальный уровень сборов российских фильмов до конца текущего года прогнозируется на уровне не более 6,142 млрд рублей.

По мнению владельцев кинотеатров, даже успешные примеры последних кампаний показа индийского и корейского кино, знаковых российских и советских картин не способны вернуть массового зрителя в кинотеатры в отсутствие большого зрелищного отечественного кино. В совокупности эти меры не смогут компенсировать более 10% потерянной выручки отрасли, говорится в заявлении.

Ранее в Минкультуры сообщили, что владельцы российских кинотеатров и киносетей направили в министерство свои предложения по мерам поддержки кинопоказа в стране, на данном этапе они прорабатываются.

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