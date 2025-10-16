Артисты из Самары стали героями Книги рекордов России

83

795 артистов на одной сцене - 12 октября в Москве в концертном зале «Москва» был установлен национальный рекорд «Спектакль с наибольшим количеством участников» и официально зафиксирован экспертом Книги рекордов России. Талантливые дети и подростки, а также их педагоги, из 32 регионов собрались в Москве, чтобы принять участие в театрализованном музыкальном шоу «Ожерелье России. Герои нашего времени».

Самару представил семейный инструментальный ансамбль «Развернись, душа». Участниками этнографического мюзикла стали воспитанники музыкальных школ, школ искусств, артисты самодеятельных коллективов со всей страны – 37 коллективов и 43 солиста, финалисты всероссийского конкурса, который уже третий год организует АНО «Офис креативных индустрий» при поддержке Министерства культуры РФ.

В течение 6 месяцев шли кастинги и отборочные туры, проходили онлайн-занятия с режиссерами проекта и творческие сборы. Очные отборочные конкурсы проходили в 10 городах России. Ребята соревновались в вокале, танцах, владении музыкальными инструментами, театральном и цирковом искусстве. Всего в отборочных турах приняли участие почти 15 тысяч детей.

Фото Алексакндр Шапунов