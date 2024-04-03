Артисту Самарского театра драмы Владимиру Гальченко присвоено почётное звание «Народный артист Российской Федерации»

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Указом Президента Российской Федерации от 03.04.2024 № 233 «О награждении государственными наградами Российской Федерации» артисту Самарского академического театра драмы им. М. Горького, лауреату «Золотой маски», председателю Самарского отделения Союза театральных деятелей РФ Владимиру Гальченко присвоено почётное звание «Народный артист Российской Федерации».

Владимир Александрович окончил Воронежский государственный институт искусств в 1985 году и с этого времени служит в Самарском академическом театре драмы им. М. Горького.

С первых дней работы он проявил себя как талантливый перспективный артист с яркой индивидуальностью, способный решать любые творческие задачи, поставленные режиссёром. Первая главная роль – Гарольд в спектакле «Гарольд и Мод» К. Хиггинса и Ж.-К. Каррьера в творческом дуэте с народной артисткой СССР Верой Ершовой сделала молодого актёра любимцем самарского театрального зрителя. За блестяще сыгранные роли мирового репертуара в 2000 году Владимиру Гальченко присваивается почётное звание «Заслуженный артист Российской Федерации».

Многие годы Владимир Гальченко является ведущим артистом театра, он постоянно занят в текущем репертуаре, у него яркие незабываемые роли, он пользуется большим авторитетом у своих коллег и огромной популярностью у публики. Сегодня увидеть любимца нескольких поколений самарского зрителя можно в спектаклях: И. Губач «Корсиканка» (Наполеон), П. Шеффер «Амадеус» (Иосиф II), Л. Толстой «История лошади» (Князь Серпуховской), А. Кристи «И никого не стало» (Лоуренс Джон Уоргрейв), Д. Вассерман «Полёт над гнездом кукушки» (Хардинг), Дж. Патрик «Все любят Памелу» (Сол Бозо).

В процессе работы в театре у Владимира Александровича проявились его неординарные организаторские способности. В 2006 году он избирается председателем Самарского отделения Союза театральных деятелей Российской Федерации. Под его руководством театральное сообщество в Самаре получило новые перспективы, новые направления работы. Владимир Гальченко является организатором таких фестивалей, как «Волжские театральные сезоны» и «Волга театральная», которые постоянно проводятся на площадках Самарских театров и пользуются популярностью у театров Поволжья и России.

В 2017 году заслуженный артист России Владимир Гальченко становится лауреатом Национальной театральной премии «Золотая Маска» в номинации «Лучшая роль второго плана» (оперетта/мюзикл) за исполнение роли Князя Серпуховского в спектакле «Истрия лошади» по Л. Толстому.

В 2017 году актёру присваивается почётное звание «Народный артист Самарской области».

В январе 2023 года в Самарском академическом театре драмы им. М. Горького к юбилею Владимира Гальченко состоялась премьера спектакля «Фредерик, или Бульвар преступлений» по пьесе французского драматурга Эрика-Эмманюэля Шмитта.

Поздравляем Владимира Александровича с высокой оценкой его труда и заслуженной наградой! Желаем новых интересных ролей, творческих успехов, ярких фестивалей, здоровья, благополучия!

Фото: пресс-служба Самарского академического театра драмы им. М. Горького