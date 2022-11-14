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Анонс культурных событий региона на этой неделе:

14 ноября в 14:00 Самарская областная библиотека для молодёжи приглашает на презентацию проекта «LOVAСЛОВО». Это интерактивная книга «Дневник» с видео и музыкой внутри. Книга состоит из стихов и биографий девяти поэтов Серебряного века. Каждому поэту соответствует QR-код, пройдя по которому, можно посмотреть видеообраз с прочтением стихов и послушать музыку-ассоциацию на личность поэта.

14 ноября в 15:00 Виртуальный концертный зал Тольяттинской филармонии проведет трансляцию концерта «К. Орф. Кармина Бурана». Исполнители: Академический симфонический оркестр Московской филармонии, дирижёр - Филипп Чижевский; Государственная академическая хоровая капелла России имени А. А. Юрлова; Лилит Давтян (сопрано); Валерий Макаров (тенор); Анджей Белецкий (баритон); Детский хор Государственного академического Большого театра России (главный хормейстер Юлия Молчанова).

14 ноября в 19:00 в Самарской филармонии начнется вечер-посвящение Майе Плисецкой. Исполнители - ведущие солисты балета театров Санкт-Петербурга: Заслуженная артистка РФ, солистка Мариинского театра Александра Иосифиди Заслуженный артист РФ, премьер Мариинского театра Игорь Колб и ведущие солисты балета Мариинского и Михайловского театров Санкт-Петербурга.

16 ноября с 11:00 в парке «Россия — Моя история» состоится форум «Петровские времена», приуроченный к 350-летию со дня рождения самого неоднозначного русского монарха.

Участники форума узнают, как личные качества царя изменили ход истории, обсудят с экспертами дипломатическую миссию, известную как Великое посольство, поймут, для чего Петр «рубил окно в Европу», выяснят, как победа в Северной войне превратила Россию в империю. В конце форума гостей ждет проверочный квиз по пройденному материалу.

Вход бесплатный. Нужна регистрация

https://www.znanierussia.ru/events/petrovskie-vremena..

16 ноября в 13.00 кинотеатр «Художественный» приглашает на показ документального фильма «Говорит Россия! Запорожская область» с Иваном Охлобыстиным. Сюжет повествует о преобразованиях на территории Запорожской области и её вхождении в состав Российской Федерации.

16 ноября в 18:00 Самарская областная универсальная научная библиотека приглашает на творческую встречу с участниками арктической историко-мемориальной экспедиции «По следам странников Полуночной Земли» помощником капитана яхты «Апостол Андрей» Р.В. Светличновым и научным руководителем экспедиции, к.и.н. Н.А. Кузнецовым. Вход свободный.

16 ноября в 18:30 Самарская областная универсальная научная библиотека приглашает на очередную лекцию философской школы «Симпозион» - «Ценностный смысл гедонистического идеала». Лектор: Огнев Александр Николаевич, кандидат философских наук, доцент кафедры философии Самарского университета. Вход свободный.

17 ноября с 9:00 в Самарской областной универсальной научной библиотеке состоится Всероссийская научная конференция «VII Гротовские чтения». В первый день Всероссийской научной конференции «VII Гротовские чтения» состоится заседание секций: «История России XIX–XXI веков» и «История и современность в литературе». День 18 ноября будет отдан докладам в рамках секции «Книжная культура». Вход – свободный.

17 ноября в 18:00 Самарский художественный музей представит уникальный выставочный проект – «Свет и воздух»: графика Роберта Фалька и живопись Валентины Диффинэ-Кристи.

17 ноября в 18:30 в Тольяттинской филармонии состоится концерт к 225-летию со дня рождения Ф. Шуберта «Великий романтик». Исполнители: Струнный квартет филармонии: Анна Шаталова (1-я скрипка), Анна Лысякова (2- я скрипка), Ольга Шарнина (альт), Анна Рыбакова (виолончель).

17 ноября в 18:30 в Самарской филармонии выступит Государственный Академический Ансамбль народного танца Республики Башкортостан им.Ф.Гаскарова. Коллектив представит концертную программу, с которой завоевал множество наград и был удостоен диплома «Посол мира» ЮНЕСКО и золотой медали «Пять континентов».

18 ноября в 18:00 Самарский театр кукол приглашает на спектакль для взрослых «Ночь перед Рождеством». Знаменитая Диканька предстанет в нем вычурной и разноцветной, будто по ее улочкам и дворам прокатился отзвук яркого бразильского карнавала.

18 ноября в 19:00 в Тольяттинской филармонии начнется концерт-спектакль «Эти глаза напротив». Исполнители: Евгений Южин (лирический тенор, Санкт-Петербург), Русский оркестр филармонии, дирижер – заслуженный артист России Василий Кормишин.

19 ноября в 11:00 музей Алабина приглашает на образовательную программу «Сундучок сказок. Орнаменты на полотенце». Стоимость билета 100р. взр./200р. дет.

19 ноября в 11:00 в музее Алабина отметят День рождения Деда Мороза. На встрече расскажут об истории появления образа Деда Мороза, о предпосылках возникновения этого персонажа в культуре нашей страны, а также как с течением времени менялось представление о нём.

19 ноября в 16:00 Самарская областная универсальная научная библиотека приглашает на арт-показ документального фильма «Борис Кожин. Гражданин Самары». Это фильм об известном летописце Самары, главном редакторе Куйбышевской (Самарской) студии кинохроники, сценаристе, писателе и педагоге Борисе Кожине. Количество мест ограниченно, запись обязательна по тел 335-68-73.

19 ноября в 18:00 в Историческом парке «Россия – Моя история» состоится кинопоказ «Первый учитель» в рамках Фестиваля «Ретроспектива фильмов А.С. Кончаловского к 85-летию режиссера». Вход свободный.

19 ноября в 19:00 на сцене Самарской филармонии состоится концерт Московского Государственного академического камерного хора «Минин-хор» под управлением Тимофея Гольберга.

20 ноября в Самарской областной детской библиотеке пройдут мероприятия ко Всемирному дню ребенка «Детство – дело серьезное».

20 ноября в 17:00 Тольяттинская филармония приглашает на концерт Московского Государственного академического камерного хора «Минин-хор».

Фото: департамент информационной политики СО