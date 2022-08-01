Анонс культурных мероприятий в регионе на предстоящей неделе

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2 августа в 16:00 в Историческом парке «Россия – Моя история» откроется иконописная выставка "Окно в мир". Это уникальный международный выставочный проект, на котором представлены работы Елены Стажук и ее учеников.



3 августа в 18:00 в выставочном зале Самарского регионального отделения Союза художников России, начнет работу выставка «Согласие. Созвучие». Выставочный проект отца и дочери - двух художников разных эпох и разных поколений - Песигина Анатолия Георгиевича и Малыгиной Елены Анатольевны.



4 августа в 14:00 Самарская областная универсальная научная библиотека приглашает провести «Лето с библиотекой». В программе - экспресс-экскурсия в книгохранилище, которую проведет главный библиотекарь отдела книгохранения, кандидат исторический наук Александр Горшенин, лекция о культурных кодах древних цивилизаций в отделе литературы на иностранных языках, решение задач с самым первым русским учебником, изданным в 17 веке. - «Арифметика» Леонтия Магницкого.



4 августа в 18:00 в Струковском саду в рамках Фестиваля искусств «Классика Open Fest» состоится Гала-концерт Молодежного русского оркестра Поволжья. В концерте примет участие Русский оркестр Тольяттинской филармонии, солистка Алиса Манахова-Седова (народный вокал).



4 августа в 18:00 в «Открытом пространстве» на 2 этаже Самарской областной универсальной научной библиотеки откроется художественная выставка Яны Пирен «С чистого листа». На открытии выступит солист Самарской филармонии, пианист Павел Назаров.



5 августа в 11:00 в Самарской областной детской библиотеке отметят Международный день светофора. Как давно появился современный светофор? Из чего он был сделан? Почему в светофоре используют именно красный, жёлтый и зелёный цвета? Ответы на эти и другие вопросы найдут гости библиотеки во время участия в литературно-игровой программе «У светофора нет каникул».

В 11:00 дошкольники познакомятся с правилами дорожного движения на литературно – игровом часе. В 12:00 участники интерактивной программы от 7 до 14 лет поступят в Школу правил дорожного движения и узнают всё о безопасном поведении на дорогах, познакомятся с дорожными знаками и главным регулировщиком – светофором. Перед началом интерактивной программы выступит начальник отделения БДД ОГИБДД У МВД России по городу Самаре Тарпанова Ирина Александровна. В 14:00 познавательная викторина по книге современного детского писателя Майи Лазаренской «Светофор. Разноглазый постовой» позволит проверить знания подростками о безопасности на дорогах.



5 августа с 12:00, в День Рождения Ильи Ефимовича Репина в музейном комплексе села Ширяево пройдет традиционный праздник искусств "Репин навсегда"!

Посетителей мероприятия ждет программа, в которую войдут: презентация авторской работы российско-итальянского скульптора Владимира Амадео «Стрекоза», созданной по мотивам картины Ильи Репина, выступление Волжского русского народного хора, постановка театра «Самарская площадь» по дневникам И. Е. Репина, мастер-классы по созданию тряпичной куклы, росписи гипсовых фигур и монотипии.



5 августа с 13:00-14:00 в Самарском зоопарке пройдет акция «Солнечный зоопарк». Все рыжеволосые посетители, и посетители, пришедшие в зоопарк в оранжевой и желтой одежде, получат в подарок сувениры. Все желающие смогут принять участие в веселой викторине о рыжих животных и посмотреть всё разнообразие «рыжих» животных на территории зоопарка - белку, лисицу «огнёвку», игуану, маисового полоза, огаря, бородатую агаму, амурских тигров и многих других. Гости зоопарка смогут пообщаться и сделать памятные фотографии с рыжими представителями коллекции - бородатой агамой и маисовым полозом.



5 августа в 16:00 Самарская областная детская библиотека приглашает на творческую встречу «Сказка-загадка». Детский писатель и художник-иллюстратор Екатериной Сафро представит читателям СОДБ свои новые книги. В рамках встречи пройдет мастер-класс по книге автора «Пятый», где читатели сами смогут создать собственную сказку-загадку.



5 августа в 19:00 в Тольяттинской филармонии состоится гала-концерт Молодежного русского оркестра Поволжья. В концерте участвует Русский оркестр Тольяттинской филармонии. Солистка – Алиса Манахова-Седова, народный вокал.



6 августа в 10:00 стартует гала-концерт победителей Всероссийского фестиваля молодежной культуры и креативных индустрий «ART&COOL». В программе - современные танцы, выступления кавер-групп, театральные представления, косплей-дефиле, фестиваль красок, выставка мотоциклов, творческие мастер-классы.

Работают фуд-зона, маркет, релакс-зона и другие интерактивные и развлекательные площадки.

Фото: минкульт СО