Акция #САМАРАЧИТАЙ проходит в Самарской областной научной библиотеке

Я нашел ошибку
Главные новости:
В самарском музее для детей пройдет мастер-класс «Самарские окна»
В самарском музее для детей пройдет мастер-класс «Самарские окна»
Самарские вузы упали в рейтинге университетов России
Самарские вузы упали в рейтинге университетов России
В Хворостянском районе утонул молодой человек
В Хворостянском районе утонул молодой человек
В Шенталинском районе прошла III региональная спартакиада работников МФЦ Самарской области
В Шенталинском районе прошла III региональная спартакиада работников МФЦ Самарской области
Новый транспорт помогает оказывать неотложную помощь жителям региона и проводить обследование пациентов на дому
Новый транспорт помогает оказывать неотложную помощь жителям региона и проводить обследование пациентов на дому
В Самаре пострадали автомобилистка и девочка-пассажир
В Самаре пострадали автомобилистка и девочка-пассажир
Качество связи в Центрах обслуживания на «Солидарность Самара Арена» будет улучшено
Качество связи в Центрах обслуживания на «Солидарность Самара Арена» будет улучшено
Более 11 000 сельских жителей региона будут получать медпомощь в новых условиях
Более 11 000 сельских жителей региона будут получать медпомощь в новых условиях
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +26 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 87.3
1.55
EUR 93.96
1.54
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
6 июля в Музее Модерна в Самаре пройдет бесплатная выставка проекта Volga Classic
Музей Рязанова продолжает летнюю интерактивную программу для детей в Самаре
7 июля – приходите на фестиваль в Самаре всей семьей!
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Июль 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Акция #САМАРАЧИТАЙ проходит в Самарской областной научной библиотеке

2 июля 2024 10:38
158
Акция #САМАРАЧИТАЙ проходит в Самарской областной научной библиотеке

Самарская областная универсальная научная библиотека объявляет о начале второго сезона областной акции #САМАРАЧИТАЙ и приглашает всех жителей губернии поучаствовать в составлении карты достопримечательностей региона, поделившись в соцсетях своими фотографиями памятных мест и книжными рекомендациями.

Самара, Тольятти, Сызрань, а также другие города и сёла Самарской области полны разных уголков, которые нашли своё отражение в различных произведениях литературы. В нашем крае есть много мест, связанных с жизнью, работой и творчеством писателей, поэтов, деятелей культуры, искусства, науки, промышленности, а также иных людей, прославивших нашу страну и губернию. В число этих мест входят десятки и сотни достопримечательностей, связанных с именами Л.Н. Толстого, А.С. Пушкина, Д.Д. Шостаковича, В.С. Высоцкого, М. Горького, С.П. Королёва и других замечательных людей, которые определили лицо своей эпохи. Сюда относятся улицы и городские парки, названные в честь великих деятелей, памятники, скульптуры, мемориальные таблички и многие другие объекты. Среди всей этой цветущей сложности можно найти как большие здания и монументы, так и неброские уличные указатели, за которыми, однако, стоит своя особенная история, которая ждёт своего рассказчика.

Чтобы поучаствовать в акции, необходимо выполнить три простых условия:

  1. сфотографировать себя или родных, друзей на фоне достопримечательности или записать видео;

  2. сопроводить визуальный материал рассказом о том, как запечатлённая достопримечательность связана с рекомендуемой вами книгой и её автором. Книгу лучше всего взять на фотопрогулку с собой!

  3. опубликовать получившийся пост на свой личной странице в социальной сети «ВКонтакте», дополнив его хештегом #самарачитай.

Приём заявок осуществляется до 1 октября 2024 года. Итоги мероприятия будут объявлены 30 октября 2024 года. Все участники акции получат именные сертификаты, а авторы лучших публикаций, отобранные экспертным советом, также будут удостоены призов от Самарской областной универсальной научной библиотеки и партнёров акции.

Хотите попробовать себя в качестве виртуального гида и рассказать всем о примечательных местах, которые находятся в вашем районе? Тогда присоединяйтесь к акции #САМАРАЧИТАЙ!

О подробных правилах участия в акции можно узнать в её положении. Все последние новости проекта будут размещены в официальном сообществе СОУНБ «ВКонтакте». Подписывайтесь и следите за обновлениями!

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В Самаре на Мориса Тореза появится еще одна автобусная остановка
2 июля 2024  11:03
В Самаре на Мориса Тореза появится еще одна автобусная остановка
155
В Самаре открылись дополнительные пункты приема обращений жителей в адрес ВРИО Губернатора Самарской области
2 июля 2024  10:51
В Самаре открылись дополнительные пункты приема обращений жителей в адрес ВРИО Губернатора Самарской области
187
В Самаре пройдет фестиваль «На Грушинской волне»
2 июля 2024  09:59
В Самаре пройдет фестиваль «На Грушинской волне»
174
7 июля – приходите на фестиваль в Самаре всей семьей!
1 июля 2024  13:45
7 июля – приходите на фестиваль в Самаре всей семьей!
399
В Самаре сформируют первоочередной список ценных объектов для реконструкции и передачи инвесторам
1 июля 2024  11:33
В Самаре сформируют первоочередной список ценных объектов для реконструкции и передачи инвесторам
495
Весь список