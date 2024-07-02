Акция #САМАРАЧИТАЙ проходит в Самарской областной научной библиотеке

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Самарская областная универсальная научная библиотека объявляет о начале второго сезона областной акции #САМАРАЧИТАЙ и приглашает всех жителей губернии поучаствовать в составлении карты достопримечательностей региона, поделившись в соцсетях своими фотографиями памятных мест и книжными рекомендациями.

Самара, Тольятти, Сызрань, а также другие города и сёла Самарской области полны разных уголков, которые нашли своё отражение в различных произведениях литературы. В нашем крае есть много мест, связанных с жизнью, работой и творчеством писателей, поэтов, деятелей культуры, искусства, науки, промышленности, а также иных людей, прославивших нашу страну и губернию. В число этих мест входят десятки и сотни достопримечательностей, связанных с именами Л.Н. Толстого, А.С. Пушкина, Д.Д. Шостаковича, В.С. Высоцкого, М. Горького, С.П. Королёва и других замечательных людей, которые определили лицо своей эпохи. Сюда относятся улицы и городские парки, названные в честь великих деятелей, памятники, скульптуры, мемориальные таблички и многие другие объекты. Среди всей этой цветущей сложности можно найти как большие здания и монументы, так и неброские уличные указатели, за которыми, однако, стоит своя особенная история, которая ждёт своего рассказчика.

Чтобы поучаствовать в акции, необходимо выполнить три простых условия:

сфотографировать себя или родных, друзей на фоне достопримечательности или записать видео; сопроводить визуальный материал рассказом о том, как запечатлённая достопримечательность связана с рекомендуемой вами книгой и её автором. Книгу лучше всего взять на фотопрогулку с собой! опубликовать получившийся пост на свой личной странице в социальной сети «ВКонтакте», дополнив его хештегом #самарачитай.

Приём заявок осуществляется до 1 октября 2024 года. Итоги мероприятия будут объявлены 30 октября 2024 года. Все участники акции получат именные сертификаты, а авторы лучших публикаций, отобранные экспертным советом, также будут удостоены призов от Самарской областной универсальной научной библиотеки и партнёров акции.

Хотите попробовать себя в качестве виртуального гида и рассказать всем о примечательных местах, которые находятся в вашем районе? Тогда присоединяйтесь к акции #САМАРАЧИТАЙ!