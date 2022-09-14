Я нашел ошибку
Главные новости:
После футбольного матча между командами «Крылья Советов» и «Зенит» подадут дополнительный транспорт
После футбольного матча между командами «Крылья Советов» и «Зенит» подадут дополнительный транспорт
Ремонт дороги на ул. Демократической в Самаре проведут в 2023 году.
Ремонт дороги на ул. Демократической в Самаре проведут в 2023 году
29 человек тушили пожар повышенной сложности на ул. Белорусской в Самаре
29 человек тушили пожар повышенной сложности на ул. Белорусской в Самаре
В Казани завершился чемпионат России по каратэ WKF
В Казани завершился чемпионат России по каратэ WKF
В Самарской области крупный райцентр и несколько сёл на день останутся без электричества
В Самарской области крупный райцентр и несколько сёл на день останутся без электричества
«Единая Россия» обеспечит введение единого стандарта образования в школах по всей стране
«Единая Россия» обеспечит введение единого стандарта образования в школах по всей стране
«Жигулевская долина» готова тиражировать свой опыт в регионы
«Жигулевская долина» готова тиражировать свой опыт в регионы
С конца февраля в РФ закрылись 6% кинотеатров
С конца февраля в РФ закрылись 6% кинотеатров
Наверх
Самара  +17 °C, Тольятти  +16 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 60.07
-0.39
EUR 60.94
-0.37
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Самарцам в эколектории расскажут о грибах
В СОУНБ откроется Х Всероссийский литературный фестиваль им. Михаила Анищенко
СамГУПС: иностранных студентов-первокурсников пригласили в международный клуб «Меридиан»
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Акция Российского общества «Знание» откроет тайны театральных подмостков Шостакович Опера Балет

14 сентября 2022 12:15
154
Акция Российского общества «Знание» откроет тайны театральных подмостков Шостакович Опера Балет

С 14 сентября по 5 октября в стране будет проходить Всероссийская просветительская акция «В первом ряду», посвященная театральному искусству. Российское общество «Знание» проводит ее совместно с наставниками из театров во всех восьми федеральных округах, которые подготовили для молодых людей 750 увлекательных мастер-классов, экскурсий, творческих встреч. Живой диалог с актерами, режиссерами, драматургами, костюмерами откроет молодым людям тайны закулисья, поможет понять, как развивается театр, как рождаются спектакли и почему они так привлекают людей.

Чтобы попасть на лекции и мастер-классы, нужно найти на сайте Российского общества «Знание» свой город, выбрать интересующее событие и пройти бесплатную онлайн-регистрацию. 

Первым событием Всероссийской акции «В первом ряду» станет молодежный форум в Театре на Бронной, его онлайн-трансляцию на сайте Общества «Знание» и в группе Вконтакте увидят зрители по всей стране.

Самарский академический театр оперы и балета им. Д.Д. Шостаковича примет участие во Всероссийской акции и проведет два мероприятия. 

19 сентября в 19.00 в Колонном зале театра художник по головным уборам Ирина Комарова проведет творческую беседу «Создавая прекрасное» об изготовлении элементов костюмов и головных уборов с демонстрацией самих головных уборов, рисунков, эскизов и фотографий театральных спектаклей. Ссылка на регистрацию на мероприятие https://znanierussia.ru/events/v-pervom-ryadu-819

24 сентября в 15.00 режиссёр театра Марина Монастырская проведет экскурсию «С именем Дмитрия Шостаковича». Участников мероприятия ждет увлекательный рассказ об истории нашего театра, его буднях, знакомство с музейным пространством, сценой театра и закулисьем. Ссылка на регистрацию на мероприятие https://znanierussia.ru/events/v-pervom-ryadu-820

 

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
После футбольного матча между командами «Крылья Советов» и «Зенит» подадут дополнительный транспорт
14 сентября 2022  13:40
После футбольного матча между командами «Крылья Советов» и «Зенит» подадут дополнительный транспорт
2
Дмитрий Азаров проверил ход работ по благоустройству парка «Молодежный» в Самаре
14 сентября 2022  11:57
Дмитрий Азаров проверил ход работ по благоустройству парка «Молодежный» в Самаре
151
В связи с проведением «Кросса нации» в Самаре будет временно ограничено движение транспорта 
14 сентября 2022  11:38
В связи с проведением «Кросса нации» в Самаре будет временно ограничено движение транспорта 
150
Работа образовательных учреждений, благоустройство территорий и адресная поддержка жителей.
13 сентября 2022  15:09
Дмитрий Азаров обсудил с Валерием Фроловым развитие Кинель-Черкасского района
321
Стало известно, когда в самарские дома дадут тепло
13 сентября 2022  09:50
Стало известно, когда в самарские дома дадут тепло
591
Весь список