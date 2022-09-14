Акция Российского общества «Знание» откроет тайны театральных подмостков Шостакович Опера Балет

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С 14 сентября по 5 октября в стране будет проходить Всероссийская просветительская акция «В первом ряду», посвященная театральному искусству. Российское общество «Знание» проводит ее совместно с наставниками из театров во всех восьми федеральных округах, которые подготовили для молодых людей 750 увлекательных мастер-классов, экскурсий, творческих встреч. Живой диалог с актерами, режиссерами, драматургами, костюмерами откроет молодым людям тайны закулисья, поможет понять, как развивается театр, как рождаются спектакли и почему они так привлекают людей.

Чтобы попасть на лекции и мастер-классы, нужно найти на сайте Российского общества «Знание» свой город, выбрать интересующее событие и пройти бесплатную онлайн-регистрацию.

Первым событием Всероссийской акции «В первом ряду» станет молодежный форум в Театре на Бронной, его онлайн-трансляцию на сайте Общества «Знание» и в группе Вконтакте увидят зрители по всей стране.

Самарский академический театр оперы и балета им. Д.Д. Шостаковича примет участие во Всероссийской акции и проведет два мероприятия.

19 сентября в 19.00 в Колонном зале театра художник по головным уборам Ирина Комарова проведет творческую беседу «Создавая прекрасное» – об изготовлении элементов костюмов и головных уборов с демонстрацией самих головных уборов, рисунков, эскизов и фотографий театральных спектаклей. Ссылка на регистрацию на мероприятие https://znanierussia.ru/events/v-pervom-ryadu-819

24 сентября в 15.00 режиссёр театра Марина Монастырская проведет экскурсию «С именем Дмитрия Шостаковича». Участников мероприятия ждет увлекательный рассказ об истории нашего театра, его буднях, знакомство с музейным пространством, сценой театра и закулисьем. Ссылка на регистрацию на мероприятие https://znanierussia.ru/events/v-pervom-ryadu-820