Акция «Библионочь-2022» пройдет в Самарской области

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В Самарской области за последние три года по нацпроекту "Культура" создали 20 модельных библиотек.

Таким образом, по итогам 2021 года Самарская область заняла лидирующее положение по количеству открытых модельных библиотек, ведь только в 2021 году их было открыто восемь. Они стали центрами притяжения для взрослых и детей, по-новому дают доступ к самому доступному из искусств – литературе, становятся настоящими центрами знаний. Глава региона Дмитрий Азаров является руководителем комиссии Госсовета по направлению «Культура» и неоднократно подчеркивал важность создания устойчивой культурной среды в каждом городе и каждом поселке нашей великой страны.

28 мая пройдет Всероссийская акция в поддержку чтения «Библионочь-2022». Библиотеки Самарской области (а их всего их на губернии – 735) подготовили программу мероприятий и приглашают читателей принять участие в акции.

Читайте анонс и приходите – будет интересно!

Вход на мероприятия бесплатный, на некоторые необходима предварительная запись.

Библионочь «Наследие культурного кода» в СОУНБ

28 мая в 18:00 в Самарской областной универсальной научной библиотеке стартует Всероссийская акция «Библионочь» — 2022. Тема события в библиотеке — «Наследие культурного кода». В режиме нон-стоп самарцев будут ждать экскурсии, выставки и даже мастер-класс по K-POP, интеллектуальные и творческие площадки. Стоит попасть на вечер лучших авторских буктрейлеров, а перед ним можно и самим стать героем видеоролика о самобытности самарской культуры

18.00 – 21.00 традиционно в «Библионочь» можно узнать тайны книгохранилища, которому более 160 лет, отправляясь в «Путешествие по культурному наследию библиотеки через призму книг, журналов и газет» (спойлер: приготовьтесь делать колоритные и нестандартные селфи, не забудьте заранее записаться, сбор групп у входа);

18.00 – 20.00 Детектив-игра «Detectit» обещает быть захватывающей. Detectit — это новая форма командного отдыха, сочетающая элементы квеста, детектива и триллера, проходящая в формате соревновательной викторины. Для решения задач не нужны специальные знания – только логика, сообразительность и дедукция. (газетный зал, 3-й этаж);

19.00 – 20.15 Мастер-класс по китайской каллиграфии «Тайны древних иероглифов» от директора Самарского филиала «Института восточной культуры» Валентина Горбачёв (2 этаж, буфет);

18.30-21.00 Работа интерактивной площадки «ПроТрадиции». Вы познакомитесь с национально-культурными центрами «Алания» (Осетия); «Масторава» (Мордовия) и «Ватан» (Туркмения), споете с ними и станцуете (2 этаж, отдел искусств);

19.00-20.00 Состоится лекция любимого нашими постоянными читателями спикера – историка Романа Ежевичкина «Где прогресс?». Слушателям станет ясно, ждёт ли нас технологическая сингулярность и когда мы услышим имена наших великих ученых.

Прозвучат потрясающие «музыкальные коды» от группы «Синестезия», оркестра с Божей Помощью, KontrabuzzZ, виртуоза-балалаечника, аранжировщика, композитора и дирижера, лауреата всероссийских и международных премий Дмитрия Буцыкова, а также джазового дуэта — Татьяны Басовой (саксофон) и Евгения Дементьева (гитара).

Будет работать необычная фотозона, где каждый желающий может не только сделать интересную и запоминающуюся фотосессию, но и прикоснуться к истории. Посетители смогут постоять у конторки ХIX века, присесть в легендарное «гротовское кресло», по преданию, оно способно исполнить желания того, кто в нем окажется; дотронуться до картотеки, что сохранила тепло рук Петра Алабина. Иными словами, через артефакты почувствовать, как изменилось библиотечное дело более чем за полтора века. Гости уйдут с уникальными селфи и фотографиями.

В 20.00 начнется спектакль «О возлюблении ближних и дальних» (Иронические рассказы из жизни провинциальных горожан) по прозе Натальи Волнистой, в исполнении актеров Самарской областного училища культуры и искусств. Режиссер Ольга Рябова.

Традиционно завершит всероссийскую акцию выступление коллектива огненного танца FIRE DRUM, которое состоится уже под покровом ночи у входа в областную научную библиотеку.

Полную программу событий этого вечера смотрите в официальных группах «Вконтакте» (https://vk.com/biblionoch_samara и https://vk.com/sounb63) и на сайте библиотеки.

Библиотека для молодёжи приглашает на «Библионочь»

28 мая в 19:00 Самарская областная библиотека для молодёжи приглашает на «Библионочь-2022. Про традиции».

Посетителей ждет работа разных тематических площадок:

— Площадка «ЛИТЕРАТУРА»

19:00-20:00 Квиз «Искусство объединяет» (ремесла, обычаи, литература, кулинария, танцы, музыка, мода).

20:00-20:30 Книжные диалоги (о жанрах современной литературы). Мини-лекция Евгении Побычаевой «Фанфикшн: история, специфика, современное состояние».

20:30-21:00 Музей городских легенд как современное искусство (основатель Музея городских легенд, спикер – Вера Владимировна Закржевская).

— Площадка «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО»

21:00-21:30 Открытие выставки про народное творчество «От традиций к современности» и церемония награждения участников выставки.

21:30-22:00 Лекция «Нейронные сети и современное искусство» (спикер — Каракулова Дарья Александровна, художник объединения Spdplf, куратор центра современной культуры «Нулевая комната»).

22:00-23:00 Мастер-класс по фрактальному рисованию (ведущий – художник Татьяна Хамина).

— Площадка «МУЗЫКА»

22:00-22:30 Музыкальный концерт самарских музыкантов Чегевары и Арсения Усикяна. Исполнение современных произведений.

— Площадка «КИНО»

22:30 – 23:00 Обсуждение актуальных фильмов от Попкорнового клуба. Ведущие – культуртрегер Виктор Николькин и художник Наталья Мерзлякова.

— Площадка «ТЕАТР»

23:00-00:00 Показ моноспектакля «Коля против всех» С. Давыдова, Молодежный драматический театр МАСТЕРСКАЯ Самара.

«Библиосумерки» в Самарской областной детской библиотеке

28 мая с 17:00 до 21:00 в Самарской областной детской библиотеке пройдет программа «Библиосумерки» в рамках Всероссийской Акции «Библионочь-2022». Тема этого года: «Традиции – живые страницы».

«Библиосумерки» — время, когда двери учреждения открываются для всех желающих. В этот вечер все, кто хотел узнать о СОДБ больше, познакомиться с ее отделами, сотрудниками и возможностями для читателей от 0 до 14 лет может это сделать без читательского билета.

Тема «Традиции – живые страницы» тесно связана с проведением Года культурного наследия народов России и посвящена популяризации народного искусства, сохранению культурных традиций и культурной самобытности.

Программа демонстрирует основные «страницы» народной культуры: фольклор, ремесла, народные костюмы. Участникам Акции будут предложены разнообразные мероприятия, отражающие основные составляющие народной культуры. Программа Акции поделена на три тематических часа.

Открывает программу Библиосумерек выступление фольклорного ансамбля ФГБОУ ВО «Самарский государственный институт культуры».

Далее, во всех отделах библиотеки (с 17:00 до 18:00) начинает работать фольклорное направление: «Фольклорные бирюльки», где вместе с ансамблем «Аленький цветочек» участники узнают, что такое фольклор, какие его формы и виды существуют.

В секции «Сказки, рассказанные куклами» для дошкольников будет показана театрализованная постановка народной сказки «Кот, петух и лиса».

Для активных читателей будет работать площадка, на которой состоится Семейный марафон чтения малых форм фольклора «Фольклорная азбука». Также для детей будет работать площадка с фольклорной игрой «Жили-были», а для родителей пройдет встреча–игра с психологом-сказкотерапевтом, икогенологом (специалистом по воспитанию в парадигме знаний о семье, семейном роде и воспитании здоровых наследников) Я. А. Соколовой «Воспитательные сказки для мальчиков и девочек».

Продолжает раскрывать народную культуру второй час Программы (с 18:00 до 21:00) – он посвящен народным промыслам и ремеслам. Под руководством сотрудника этнографического музея «Горница» Кузнецовой М. Е. пройдет творческий час «Не учи безделию, а учи рукоделию», на котором участники сделают традиционную народную игрушку.

На мастер-классе «Гжельские узоры» участники узнают о традиции гжельской росписи и создадут свое изделие вместе с профессиональным художником.

Для родителей и подростков состоится разговор с психологом-сказкотерапевтом, икогенологом Я. А. Соколовой «Выбор жизненного пути-дороги: подсказки в сказках».

Затем в рамках третьего часа работы Программы (с 19:00 до 20:00) все участники познакомятся с народным костюмом. Участники квиза «Про кафтан и сарафан» проверят свои знания по традиционным костюмам народов России. Подробнее о народном костюме можно будет узнать на мероприятии «Мозаика костюмов народов Поволжья».

Завершится программа (с 20:00 до 21:00) традиционным чтением с фонариком сказок и розыгрышем книг среди всех участников Акции.

В течение всего вечера будут работать зона отдыха «Изба-читальня», где можно почитать книги, посмотреть диафильмы или мультфильмы в спокойной обстановке. Каждый сможет сделать фото в фотозоне с народной атрибутикой или на виртуальном фоне. Дети и родители смогут принять участие в семейном марафоне «Фольклорная азбука».

На площадке рядом с библиотекой в течение всего вечера все желающие смогут: принять участие и народных играх, создать пластилинового героя сказки, изготовить обережную куклу-скрутку «Лялюшка» или сами придумать роспись для деревянных наличников.

С 19:00 до 21:00 можно будет поиграть в настольные игры.

Библиотека для слепых приглашает читателей

Самарская областная библиотека для слепых подготовила для своих гостей интересную и разнообразную программу, посвященную популяризации народного творчества и сохранению традиций. Начало в 16:00.

В программе:

— Турне в историю Акции «Библионочь». Краткий экскурс в историю создания Акции, демонстрация на экране фрагментов наиболее ярких событий, проводимых СОБС в рамках участия в Акции в разные годы;

— Выставка книг и изделий народных художественных промыслов и ремесел «Сила традиций».

— Общебиблиотечное мероприятие библиотек Самарской области: квиз «Искусство объединяет»;

— «Арм-книттинг»: мастер-класс от Оксаны Сыровой по вязанию руками без спиц и крючков;

— «Песня русская – душа народная» — прозвучат вокальные номера в исполнении незрячих и слабовидящих читателей — русские народные песни, частушки.

— Литературная светелка «Кладезь мудрости народной»: викторина на знание пословиц и поговорок;

— Чайная пауза «Традиции и тайны чайной церемонии. Купеческое чаепитие».

В обособленном структурном подразделении г. Сызрань 28 мая в 13:00 пройдет Акция Библионочь для читателей из Сызрани, а 28 мая в 15:00 присоединится Обособленное структурное подразделение г. Чапаевска.

Центральная детская библиотека

Начало: 18:00.

18:00 — торжественное открытие с участием творческих коллективов (0+);

18:30 — игровая программа «Библиотечные пошумелки» для самых маленьких (0+); танцевальная мастерская студии салонных танцев «Пантеон» (танец «Московская кадриль») (6+); интерактиавная игровая программа этнопедагога Светланы Гавришевской «Настольные игры наших предков» (0+); мастер-класс по древне-русской письменности ДПЦ «Кириллица» (6+); 20:00 — Песенные традиции Грушинской поляны — выступление самарского барда Сергея Лысенко (12+).В конце — розыгрыш призов.

Центральная городская библиотека им. Крупской

Начало: 14:00. 6+

14:00-16:00 — «Преданья старины глубокой» — викторина по русским народным праздникам и традициям; 15:00-17:00 — «Русские народные музыкальные традиции» — интерактивная программа от коллектива «Веселые ложкари»; 17:00-19:00 — «Диво дивное» — мастер-класс по изготовлению глиняной утвари от гончарной школы «Колокол»; 19:00-20:00 — «Чаепитие как русская традиция» — библиочайная; 21:00-22:00 — «Искусство объединяет» — квиз.

Также в программе в течение вечера экскурсия «Классика +», мастер-класс по созданию старинной куклы «На здоровье».

«Библионочь-2022» в Тольятти

Библионочь-2022 пройдет на территории двух культурных площадок города: в модельной библиотеке «Для друзей» (ул. Голосова, 20, правое крыло) и в Центре современной культуре (ул. Голосова, 20, левое крыло). «Библиотеки Тольятти» подготовили масштабную и интересную программу: встречи, лектории, мастер-классы, выставки, игротеки и многое другое.

Событийная канва Библионочи направлена на то, чтобы продемонстрировать гостям акции обычаи и традиции народов, проживающих на территории Тольятти, их культурную самобытность.

В рамках «Библионочи» будут подведены итоги онлайн-фоточелленджа «Народы Поволжья» и семейной акции «Оранжевый рюкзак». Состоится уникальный областной квиз «Искусство объединяет. Пройдя эстафету, участники раскроют для себя темы культурного многообразия народов России: ремесла, обычаи, литература (персонажи), кулинария, танцы, музыка, костюмы (мода). На тематических лекториях гости поговорят и обсудят городскую мозаику и арт-объекты. Встретятся с интересным человеком в рамках хобби-тура «Люди в городе». Также состоится презентация краеведческой книги «Птичья перекличка». В Центре современной культуры «Голосова,20» пройдет концерт московской группы «Истома».

Гостей библиотеки познакомят с национальными музыкальными инструментами и костюмами, расскажут об истории национальных головных уборов. Творческая мастерская предложит попробовать себя в качестве иллюстратора народных сказок, стать виртуальным персонажем с помощью VR-шлема, своими руками изготовить сувенир в технике лаковой миниатюры или скульптуры. Художникам представится возможность написать портрет с натуры девушки в русском народном костюме. Детей ждут «Библиосумерки»: чтение сказок народов Поволжья с фонариком.

Время проведения: 18.00 -00.00.