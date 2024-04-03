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Актрисе Ирине Пеговой присвоили звание народной артистки России

3 апреля 2024 16:45
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Она удостоилась звания за развитие кинематографического и театрального искусства.

Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении актрисе Ирине Пеговой звания народной артистки. Соответствующий документ опубликован 3 апреля на официальном интернет-портале правовой информации.

Она удостоилась звания за развитие кинематографического и театрального искусства. Такое же звание получили артисты Сергей Беляев, Владимир Бухаров, Владимир Гальченко, Вадим Заплечный, Михаил Корнилов, Константин Лавроненко, Александр Семчев, Денис Суханов, Сергей Угрюмов и Олег Ханов.

В ее фильмографии более 110 ролей, она снималась в таких картинах, как «Прогулка» (2003), «Адмиралъ» (2008), «Экипаж» (2016), «Годунов» (2018), «Шаляпин» (2023) и других.

 

Фото:   pxhere.com

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