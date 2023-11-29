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Актер из Самары сыграет в фантастической комедии ТНТ «Кибердеревня» про космо-Россию

29 ноября 2023 13:41
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Актер из Самары Александр Волохов сыграет в фантастической комедии ТНТ «Кибердеревня» про космо-Россию

4 декабря в 22:00 на ТНТ состоится телепремьера нашумевшего сериала «Кибердеревня», проделавшего путь от YouTube-канала со своей фанбазой до топа онлайн-кинотеатра Кинопоиск. Идея проекта зародилась на канале birchpunk, иронично показывающем российское будущее, ещё во времена пандемии коронавируса. Спустя три года благодаря компании «Место силы» и продюсерскому центру Плюс Студия «Кибердеревня» трансформировалась в полноценный сериал, который стал хитом онлайн-платформы. Сай-фай про космо-Россию стал самым популярным комедийным сериалом на Кинопоиске в этом году, в онлайн-кинотеатре его уже посмотрели 3 миллиона подписчиков Плюса. Это почти треть месячной аудитории Кинопоиска. Теперь отправиться в космическое путешествие вместе с героями «Кибердеревни» смогут и зрители канала ТНТ.

В центре сюжета сериала – фермер Николай, который счастливо живёт с семьёй в кибердеревне на Марсе. Он спокойно ведёт роботизированное хозяйство, пока на планету не прилетает руководитель огромной корпорации — Барагозин, который хочет построить на месте деревни новый завод. Николай отправляется в полное опасностей и приключений путешествие до Земли, чтобы спасти свой дом.

Александр Волохов, родом из Самары, исполнил роль строителя в сериале. В 2005 году он окончил Самарский государственный аэрокосмический университет. На счету актера участие более чем в 10 проектах. Зрителям ТНТ актер известен по ролям в проектах «Универ. Новая общага.», «Бородач», «Отпуск».

Оригинальный сериал Кинопоиска «Кибердеревня» открывает зрителям уникальный мир будущего, в котором человечество обустроило для жизни десятки разных планет от Цереры и Плутона до Марса и Земли. В 2100-м году в каждом доме есть по роботу от компании «Ижевск Дайнемикс», а люди спокойно путешествуют по космосу.

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