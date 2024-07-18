Аккордеонистка из Сызрани стала лауреатом престижного конкурса

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Подведены итоги III Открытого Всероссийского конкурса исполнителей на баяне, аккордеоне и гармони «Кубок России - 2024».



Конкурс проходил с 3 по 21 июня. Участие в нём принимают воспитанники детских музыкальных школ, школ искусства, студенты средних специальных и высших учебных заведений, преподаватели и концертные исполнители из разных городов страны.



В этом году свое исполнительское мастерство продемонстрировали 125 солистов, 16 ансамблей и 2 оркестра. Оценивало уровень исполнителей взыскательное жюри, председателем которого является преподаватель класса баяна, профессор РАМ им. Гнесиных, Народный артист РФ Вячеслав Семенов. Лауреатом II степени этого престижного конкурса стала аккордеонистка Арина Почечуева. В конкурсе она участвовала в 3-ей категории старшей возрастной группы - в ней выступают музыканты 15-18 лет. Высший балл за исполнение сложной программы Арине поставил председатель жюри. Девочка занимается в классе преподавателя Марии Жога в Детской школе искусств им. А.И. Островского.



Поздравляем Арину с победой! Желаем дальнейших успехов, достижения новых высот, вдохновения!

Фото: Минкульт Самарской области