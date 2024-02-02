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8 февраля в СОУНБ пройдет лекция «Картинки быта старой Самары. Купцы и крестьяне»

2 февраля 2024 13:56
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8 февраля в СОУНБ пройдет лекция «Картинки быта старой Самары. Купцы и крестьяне»

8 февраля в 14:00 Самарская областная универсальная научная библиотека (СОУНБ) приглашает всех жителей и гостей областной столицы посетить лекцию «Картинки быта старой Самары. Купцы и крестьяне», которую проведет заслуженный работник культуры России, главный библиограф краеведческого отдела СОУНБ Александр Никифорович Завальный.

Александр Никифорович – автор множества трудов, посвященных истории Самарского края, среди которых есть в том числе и серия книг,  где собраны короткие истории из жизни самарцев разных эпох, основанные на реальных событиях.

На мероприятии лектор поделится забавными, а иногда и поучительными зарисовками из повседневного быта жителей города и губернии. Слушатели, возможно, смогут узнать своих знакомых или даже самих себя – ведь что было, то и будет; что делалось, то и будет делаться, и нет ничего нового под солнцем. В ходе повествования прозвучат имена Михаила Челышова – городского головы Самары и одного из лидеров трезвенного движения в России, а также Константина Головкина – богатого купца, художника и одного из первых в губернской столице автомобилистов.

 Дополнительно отметим, что в областной библиотеке в 2024 году стартовал просветительский проект «Самарская губерния в лицах» [https://libsmr.ru/news/num/2758], в рамках которого будут проводиться выставки, лекции и интерактивные мероприятия, посвященные людям и событиям, связанным с Самарской землей. Подписывайтесь на соцсети СОУНБ (VK [https://vk.com/sounb63], Telegram [https://t.me/obl_bibl]) и следите за обновлениями!

8 февраля в 14:00, Самарская областная универсальная научная библиотека, пр. Ленина, д. 14а, отдел искусств (2 этаж).

Вход свободный!

12+

Теги: Мероприятия

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