7 сентября в Самарском театре кукол состоится премьерный показ спектакля "Бах, Бах, Бах"

Постановка спектакля приурочена к 80-летнему юбилею Победы в Великой Отечественной Войне. Спектакль по мотивам пьесы современного драматурга Юлии Поспеловой "Бах, Бах, Бах". 6+

Действие происходит в Ленинграде 1941 года. Когда начинают падать первые бомбы клоун Аркаша уходит добровольцем на войну. Его верный друг, цирковой пес Витя искренне не понимает, почему хозяин оставил его, увлекательную работу в цирке и отправился в непонятное место под названием «Фронт». Обиженный Витя отправляется на поиски своего хозяина, чтобы получить ответы на свои вопросы. Что такое «фронт»? Зачем нужно «геройство-мужество»? И почему вокруг постоянно что-то гремит и делает «Бах Бах Бах».

"Это очень непростая задача говорить с младшими школьниками на такие важные и сложные темы. И здесь большую роль играет язык, на котором происходит разговор. Мне кажется, что выбранный материал очень удачен в первую очередь тем, что мы можем поговорить со зрителем о восприятии такого масштабного, всеобъемлющего и страшного явления как война, глазами маленького существа. В нашем спектакле – главные герои животные (пес, гусь, коза). Мы, взрослые, конечно же понимаем, что это условность и как и во всех сказках, герои животные это в первую очередь носители очень конкретных качеств и характеров, присущих нам, людям. И вот как герой нашего спектакля пес Витя, не может в силу своей малости охватить взглядом полную картину мира, так и маленький человек, ребёнок, в силу возраста и недостатка знаний о мире не может осознать масштаб происходящих событий и вынужден складывать картинку постепенно. На понятном себе языке. Мне кажется это очень близко и понятно зрителю. Мы не пытаемся быть назидательными, мы пытаемся разобраться вместе с ним", – рассказал Иван Мокроусов, режиссёр-постановщик.

Автор пьесы Юлия Поспелова

Режиссёр-постановщик Иван Мокроусов

Художник-постановщик Денис Токарев

