Молебен провел Архимандрит Августин.
В Иверском женском монастыре прошел торжественный молебен в честь Самарского знамени
Наиболее значимым вкладом С.А. Дектярева стало создание школы транспортной полиции ВПО «ЩИТ».
Председатель совета ветеранов Сызранского ЛО на транспорте Сергей Дектярев занесен на доску почёта Сызрани
Будьте внимательны и осторожны!
В ближайший час и в первой половине ночи 7 сентября в регионе ожидается гроза, шквалистое усиление ветра
7 сентября луна будет полностью находиться в тени Земли на протяжении 1 часа 22 минут.
Завтра, в любой точке России, россияне смогут увидеть лунное затмение
Вратарь самарской сборной Виктор Кармишин признан лучшим игроком турнира в своем амплуа.
Сборная Самарской области - серебряный призер соревнований «Герои нашего времени»
Действие происходит в Ленинграде 1941 года. Когда начинают падать первые бомбы клоун Аркаша уходит добровольцем на войну.
7 сентября в Самарском театре кукол состоится премьерный показ спектакля "Бах, Бах, Бах"
Теперь спортсмены Самарской области готовятся к участию в чемпионате и первенстве ПФО, которые состоятся в Казани.
В Тольятти состоялись чемпионат и первенство Самарской области по гонкам дронов
Вероника Скворцова — об успехах в борьбе с онкологическими заболеваниями.
Глава ФМБА : «Российская вакцина от рака готова к применению»
7 сентября в Самарском театре кукол состоится премьерный показ спектакля "Бах, Бах, Бах"

6 сентября 2025 15:47
153
Действие происходит в Ленинграде 1941 года. Когда начинают падать первые бомбы клоун Аркаша уходит добровольцем на войну.

Постановка спектакля приурочена к 80-летнему юбилею Победы в Великой Отечественной Войне. Спектакль по мотивам пьесы современного драматурга Юлии Поспеловой "Бах, Бах, Бах".  6+

Действие происходит в Ленинграде 1941 года. Когда начинают падать первые бомбы клоун Аркаша уходит добровольцем на войну. Его верный друг, цирковой пес Витя искренне не понимает, почему хозяин оставил его, увлекательную работу в цирке и отправился в непонятное место под названием «Фронт». Обиженный Витя отправляется на поиски своего хозяина, чтобы получить ответы на свои вопросы. Что такое «фронт»? Зачем нужно «геройство-мужество»? И почему вокруг постоянно что-то гремит и делает «Бах Бах Бах».

"Это очень непростая задача говорить с младшими школьниками на такие важные и сложные темы. И здесь большую роль играет язык, на котором происходит разговор. Мне кажется, что выбранный материал очень удачен в первую очередь тем, что мы можем поговорить со зрителем о восприятии такого масштабного, всеобъемлющего и страшного явления как война, глазами маленького существа. В нашем спектакле – главные герои животные (пес, гусь, коза). Мы, взрослые, конечно же понимаем, что это условность и как и во всех сказках, герои животные это в первую очередь носители очень конкретных качеств и характеров, присущих нам, людям. И вот как герой нашего спектакля пес Витя, не может в силу своей малости охватить взглядом полную картину мира, так и маленький человек, ребёнок, в силу возраста и недостатка знаний о мире не может осознать масштаб происходящих событий и вынужден складывать картинку постепенно. На понятном себе языке. Мне кажется это очень близко и понятно зрителю. Мы не пытаемся быть назидательными, мы пытаемся разобраться вместе с ним", – рассказал Иван Мокроусов, режиссёр-постановщик.

Автор пьесы Юлия Поспелова
Режиссёр-постановщик Иван Мокроусов
Художник-постановщик Денис Токарев

 

Фото:   минкульт СО

