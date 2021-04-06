7 апреля в Музей Эльдара Рязанова вход свободный

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Экспозиция будет интересна не только поклонникам творчества Эльдара Рязанова, но и людям, интересующимся отечественным кинематографом, а также историей страны, показанной через воспоминания Эльдара Рязанова, Людмилы Петрушевской, артистов труппы Большого театра, жителей города Куйбышева. Интерактивное оборудование помогает посетителям самостоятельно ознакомиться с уникальным видео- и аудиоконтентом.

Экскурсии в день свободного посещения не проводятся.

Время работы: 10:00 — 18:00

Адрес: Фрунзе, 120