7 апреля родилась Народная артистка РСФСР и СССР, почетный гражданин Самары — Вера Ершова

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7 апреля 1917 года родилась Народная артистка РСФСР и СССР, почетный гражданин Самары — Вера Александровна Ершова. В своем родном городе — Саратове она получила образование в театральном училище им. Слонова. Работала в театрах Саратова, Курска, Николаева. С 1943 года Вера Александровна ведущая актриса Куйбышевского театра (ныне Самарский Академический театр драмы имени М. Горького).



Около шестидесяти лет она отдала самарской сцене и благодарному Самарскому зрителю.



За многолетнюю активную и творческую деятельность Вера Александровна имеет множество наград и званий: лауреат Государственной премии РСФСР им. К.С.Станиславского, кавалер Ордена Ленина и Ордена «За заслуги перед Отечеством» IV степени, высшую театральную премию страны «Золотая маска» в номинации «За честь и достоинство».



Постановлением Губернатора Самарской области от 9 июня 2003 года № 197 Ершовой Вере Александровне за выдающийся вклад в развитие культуры Самарской области, присвоено звание «Почетный гражданин Самарской области, сообщает пресс-служба Самарского Исторического парка.

Фото: пресс-служба Самарского Исторического парка