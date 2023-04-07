Я нашел ошибку
Главные новости:
Первые фандоматы для приема алюминиевых банок и пластиковых бутылок в Пензе и Ульяновске установлены на вокзальных комплексах.
Фандоматы для приема алюминиевых банок и пластиковых бутылок работают на ж/д вокзалах в Самаре и Уфе
Управление Росреестра по Самарской области приняло участие в бизнес-семинаре с участниками рынка недвижимости.
Росреестр СО:  появилась возможность получения бесплатной онлайн-выписки из ЕГРН
Около шестидесяти лет она отдала самарской сцене и благодарному Самарскому зрителю.
7 апреля родилась Народная артистка РСФСР и СССР, почетный гражданин Самары — Вера Ершова
Большинство работ пройдет без отключения воды, но в некоторых случаях перекрыть водоснабжение на несколько часов все же придется.
 «РКС-Самара» информирует о работах на сетях водоснабжения на следующей неделе
На встречах с жителями сотрудники многофункционального центра помогают гражданам с предоставлением услуг по регистрации, подтверждению, восстановлению учетной записи на «Госуслугах». 
МФЦ продолжают проводить выездные приемы граждан в Самаре
Жители Новосибирска имеют большой интерес к путешествиям в Самарскую область.
Туристические возможности Самарской области презентованы в Новосибирске
Заявки на участие уже принимаются.
Предприниматели Самарской области могут принять участие в конкурсе российских брендов
Подключили первых потребителей.
В Жигулевске ввели в эксплуатацию газопровод для газификации СНТ
Наверх
Самара  +10 °C, Тольятти  +9 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 80.67
1.17
EUR 88.13
1.03
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самарской филармонии выступит Государственная академическая хоровая капелла России имени А.А. Юрлова
В Самаре прошел первый санитарный средник в рамках месячника по благоустройству
День Российской анимации пройдет в Историческом парке в Самаре
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

7 апреля родилась Народная артистка РСФСР и СССР, почетный гражданин Самары — Вера Ершова

7 апреля 2023 15:14
78
Около шестидесяти лет она отдала самарской сцене и благодарному Самарскому зрителю.

7 апреля 1917 года родилась Народная артистка РСФСР и СССР, почетный гражданин Самары — Вера Александровна Ершова. В своем родном городе — Саратове она получила образование в театральном училище им. Слонова. Работала в театрах Саратова, Курска, Николаева. С 1943 года Вера Александровна ведущая актриса Куйбышевского театра (ныне Самарский Академический театр драмы имени М. Горького).

Около шестидесяти лет она отдала самарской сцене и благодарному Самарскому зрителю.

За многолетнюю активную и творческую деятельность Вера Александровна имеет множество наград и званий: лауреат Государственной премии РСФСР им. К.С.Станиславского, кавалер Ордена Ленина и Ордена «За заслуги перед Отечеством» IV степени, высшую театральную премию страны «Золотая маска» в номинации «За честь и достоинство».

Постановлением Губернатора Самарской области от 9 июня 2003 года № 197 Ершовой Вере Александровне за выдающийся вклад в развитие культуры Самарской области, присвоено звание «Почетный гражданин Самарской области, сообщает пресс-служба Самарского Исторического парка.

 

Фото:  пресс-служба Самарского Исторического парка

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В Самарской области подано более 75 тысяч заявлений на оформление Карты жителя
7 апреля 2023  13:11
В Самарской области подано более 75 тысяч заявлений на оформление Карты жителя
148
8 апреля в Самаре пройдет первый субботник в рамках месячника по благоустройству
7 апреля 2023  10:59
8 апреля в Самаре пройдет первый субботник в рамках месячника по благоустройству
184
Он напомнил, что текущий год станет ключевым по реализации нацпроектов, муниципальных и региональных программ. 
6 апреля 2023  22:06
Устойчивость экономики, реализация нацпроектов, поддержка участников СВО и их семей: Дмитрий Азаров обозначил главам муниципалитетов приоритетные задачи
986
В Самарской области готовность сельхозмашин к посевной составляет 97%
6 апреля 2023  11:21
В Самарской области готовность сельхозмашин к посевной составляет 97%
400
Дмитрий Азаров поделился успешными практиками, реализованными в Самарской области.
5 апреля 2023  20:08
Дмитрий Азаров: Самарской области есть что предложить всей стране в сфере формирования технологического суверенитета
819
Весь список