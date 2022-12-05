6–7 декабря в Самаре пройдет региональный этап конкурса «Лига Лекторов»

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Самара станет одним из 76 городов России, в которых впервые за историю конкурса «Лига Лекторов», организованного Российским обществом «Знание», пройдет региональный отборочный этап. Претендентам на звание лучшего лектора Общества «Знание», видеолекции которых признаны лучшими по итогам предварительного просмотра, предстоит публичное выступление перед экспертами. Победители регионального этапа конкурса пройдут на онлайн-этап, где их будут оценивать не только эксперты, но и зрители.

В Самаре региональный этап конкурса «Лига Лекторов» пройдет 6-7 декабря 2022 года в Самарском национальном исследовательском университете имени академика С.П. Королева» по адресу ул. Академика Павлова, 1, корпус 24. В нем будут соревноваться 26 участников из Самарской области. Очный региональный этап введен впервые, чтобы дать возможность как можно большему количеству просветителей поделиться знаниями с жителями регионов.

В Самаре в региональном этапе участвуют: учителя школ и преподаватели вузов, специалист по бережливым технологиям, главный редактор издательства и автор собственных книг, дизайнер, президент общественной организации, эколог, куратор образовательных программ для предпринимателей, вожатый и многие другие люди интересных профессий. Многие участники имеют почетные звания, награды центральных и региональных органов власти, являются победителями конкурсов профессионального мастерства.

Претенденты на звание лучшего лектора продемонстрируют навыки публичного выступления перед экспертами, которые будут оценивать участников по следующим критериям: креативность в форматах преподнесения материала, общая культура лектора, уникальность темы лекции.

«Мы впервые проводим очный региональный этап, чтобы знание было доступно жителям каждого региона России. У Российского общества «Знание» огромная аудитория, и я уверен, что для всех тем, которые будут освещать участники, найдутся заинтересованные слушатели и мы услышим увлекательные, интересные лекции. Хочу пожелать участникам «Лиги Лекторов» верить в себя и свои способности, тогда волнение не помешает выступить с лекцией именно так, как задумано. Помните, что каждая ступень конкурса – это не только еще один шаг к победе, но и рост ваших профессиональных навыков», – напутствовал конкурсантов генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль.

На Всероссийский конкурс «Лига Лекторов» в третьем сезоне было подано более 9 тысяч заявок из 88 регионов Российской Федерации. Тысячи начинающих и профессиональных лекторов со всей страны соревнуются в публичных выступлениях. Участники проходят многоступенчатый отбор, включающий оценку видеолекций, подготовленных участниками, региональный очный этап и полуфинал, а затем финал на площадках крупнейших вузов Москвы.

Конкурсанты представят лекции по направлениям: экология и благотворительность, социально-гуманитарные науки, карьера и бизнес, наука и технологии, естественные науки, медиа и маркетинг, культура и искусство, спорт и ЗОЖ.

Региональный этап продлится с 14 ноября по 10 декабря. Его результаты регионального этапа будут объявлены в конце 2022 года. В январе 2023 года стартует онлайн-этап, в марте во всех федеральных округах пройдут полуфиналы, а в апреле — финал третьего сезона проекта. По результатам конкурса определятся 50 лучших лекторов страны, которые будут принимать участие в мероприятиях Российского общества «Знание». Все победители конкурса получат денежные призы на развитие собственных просветительских проектов.