6 июня, в день рождения Александра Пушкина, в Самаре пройдут мероприятия, посвященные великому поэту

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В Пушкинском сквере пройдет культурная программа «Наш Пушкин». В 16.30 концерт откроет Самарский концертный духовой оркестр – прозвучат сочинения Михаила Глинки, Николая Римского-Корсакова, Петра Чайковского, Георгия Свиридова. Артисты театра «Олимп» Самарской филармонии исполнят литературно-музыкальную композицию по романсам на стихи А.С.Пушкина. Великие строки поэта будут звучать в исполнении артистов самарских театров. Гости программы смогут сфотографироваться у арт-объектов «Сказки Пушкина», полюбоваться картинами и рисунками по мотивам произведений А.С.Пушкина, которые будут создавать молодые художники, и поучаствовать в тематических мастер-классах.

Программа «Наш Пушкин» подготовлена Администрацией городского округа Самара в творческом содружестве с Самарским государственным институтом культуры и Пушкинским обществом Самары.

Самарская Публичная библиотека с 11 до 13 часов проведёт на пешеходной зоне улицы Ленинградской интерактивную программу "Пушкинские строки". Мастер-классы и выставки пройдут в помещениях библиотеки в течение дня.

В областной библиотеке для молодёжи с 10 часов - интерактивная лекция «Пушкин

глазами художников», мастер-класс по пластилиновой живописи и викторина "Ай да Пушкин! "

В областной детской библиотеке пройдёт межрегиональная акция «Читаем Пушкина вместе»: в течение дня в формате «Открытого микрофона» можно будет продекламировать любимые произведения русского классика.

В доме культуры "Нефтяник" в 11 часов - сказочное "Путешествие в Лукоморье".

С 10 до 17 часов в детских библиотеках города Самара состоится литературный марафон «В тридевятом царстве, в Пушкинском государстве».

В программе марафона - литературный утренник «Чудеса да кот учёный», литературный калейдоскоп «И какое в свете чудо», поэтический марафон «Предпочитаю Пушкина», интеллектуально-познавательная игра «Там, на неведомых дорожках», игровая программа «В волшебной Пушкинской стране».

В литературном музее в 11 часов - мастер-класс по каллиграфии для начинающих и программа "Пушкинские сказки на усадьбе", в 18.30 - пешеходная экскурсия "Литературная Самара".

В 16:00 в Центральной городской библиотеке имени Крупской состоится спектакль "Натали" театра-студии "Лицей", в течение дня юных читателей ждет путешествие в мир сказок Пушкина!

В сквере Санфировой состоится литературная беседка «Встречайте лето с Пушкиным».

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