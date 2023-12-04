6 декабря в Самаре откроется выставка «Клодты и Щербачевы. Семейные портреты на фоне города»

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Выставка «Клодты и Щербачевы. Семейные портреты на фоне города» относит нас в Самару конца 19 – начала 20 века. Отправной точкой для этой выставки стало три важных даты уходящего года. 125 лет исполняется особняку, в котором находится наш музей, 175 лет - со дня рождения первого хозяина дома, купца Ивана Клодта, и 165 – со дня рождения архитектора дома Александра Щербачева. И каждому из этих героев посвящена отдельная часть выставки.

На выставке можно будет побывать в гостиной у Клодтов, заглянуть в мастерскую архитектора Щербачева и «пройтись» по самарским улицам, на которых в образах горожан выступят куклы Ольги Бакановой из новой коллекции, которая так и называется: «Город и горожане». Эта коллекция стала самой многочисленной за всю историю творческой мастерской: за два года было создано 13 персонажей и 2 композиции.

Главной темой для Ольги Бакановой в работе над этой коллекцией стало сочетание различных «стилей» города, показ типажей из разных самарских сословий начала прошлого века. В каминном зале музея знатная горожанка в платье для прогулок стоит рядом с «черным» гусаром, точильщиком ножей, городовым и горчишником так же, как все прототипы этих кукол когда-то жили по соседству и вместе определяли образ и характер нашего города.

История семьи Щербачевых – Александра, Александры (урождённой Алабиной) и их сына Петра представлена фотографиями, документами и подлинными предметами из музейных фондов, Центрального государственного архива Самарской области и семейного архива, который сейчас хранит Ольга Михайловна Щербачева.

Особую фактурность выставке придают экспонаты, которые нам всё реже и реже удаётся наблюдать в сегодняшней повседневности. Это строительные материалы, архитектурный и интерьерный декор позапрошлого и начала прошлого века, с которыми работали архитекторы и которые, в частности, можно увидеть на фотографиях мастерской Александра Щербачева. Эти «осколки» прошлого, по которым можно проследить и уровень архитектурной культуры и эстетические предпочтения самарцев, были предоставлены на выставку реставрационной мастерской НПУ «СамараРеставрация».

Заключительный зал выставки – детская. Здесь можно будет увидеть детские фотографии, игрушки и забавы, в которые играли или могли играть мальчики - Боря и Леонид Клодты и Петя Щербачев. Также для этого зала сделаны современные реплики старинных игр, в которые можно сыграть и проверить себя на ловкость и смекалку.

Выставка открыта с 6 декабря 2023 до 17 марта 2024 по адресу: ул. Куйбышева, 139. 6+

Фото предоставлено пресс-службой "Музея "Детская картинная галерея"