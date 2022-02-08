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5 марта 2022 года состоятся «Большие гастроли» Большого театра России в Самаре

8 февраля 2022 12:56
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5 марта 2022 года состоятся «Большие гастроли» Большого театра России в Самаре

5 марта 2022 года состоятся «Большие гастроли» Большого театра России в Самаре, организованные ФГБУК РОСКОНЦЕРТ согласно Всероссийскому гастрольно-концертному плану Министерства культуры Российской Федерации. В рамках федерального направления «Больших гастролей» на сцене Самарского академического театра оперы и балета пройдет концерт оркестра Большого театра России под руководством главного дирижера – музыкального руководителя Тугана Сохиева, который исполнит Седьмую (Ленинградскую) симфонию Дмитрия Шостаковича. 

Одно из величайших творений Дмитрия Дмитриевича Шостаковича – Седьмая симфония – была написана в блокадном Ленинграде (первые три части произведения закончены в сентябре 1941 года). 1 октября Шостакович вместе с семьёй был вывезен через Москву в Куйбышев, где 27 декабря 1941 года он закончил произведение. 

5 марта 1942 года Седьмая симфония впервые была исполнена в Куйбышеве эвакуированным оркестром Большого театра под управлением выдающегося советского дирижера Самуила Самосуда. 

Шедевр Шостаковича – это демонстрация веры в победу советского народа в самый тяжелый период Великой Отечественной войны. Симфония стала символом борьбы за жизнь в осажденном Ленинграде и на территории всего Советского Союза. Именно из Куйбышева, который в первые годы войны имел статус «запасной столицы», началось триумфальное шествие Седьмой симфонии. Спустя 3 недели она прозвучала в Москве, летом ее сыграли в Лондоне и Нью-Йорке, а в августе – в блокадном Ленинграде. В 1946 году она была исполнена в Берлине.

В Самаре 80-летию премьеры посвящен целый проект, включающий выставку, концерт, а также инсталляцию и мэппинг на здание театра. Выставка откроется в фойе Самарского академического театра оперы и балета – именно там, где оркестр Большого театра в начале 1942 года готовился к премьере. На здание театра будет организован мэппинг – световая проекция, посвященная самым важным вехам в истории создания симфонии Победы, а также периоду жизни Дмитрия Шостаковича в Куйбышеве. Помимо этого, на площади будет установлена интерактивная инсталляция, созданная медиахудожниками студии креативных технологий «Playtronica». Кульминацией проекта станет концерт оркестра Большого театра России.

Начало концерта: 21:00 

Продолжительность: 1 час 20 минут.

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