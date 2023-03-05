5 марта 1942 года в Куйбышеве была впервые исполнена Седьмая Ленинградская симфония Дмитрия Шостаковича

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Композитор прибыл в Куйбышев в 1941 году. Наш город был запасной столицей, куда эвакуировали культурные учреждения, в том числе и их сотрудников. Шостакович начал работать над симфонией еще до начала Великой Отечественной войны, но закончил он ее в нашем городе.



Уже 5 марта 1942 года симфония была исполнена в Куйбышевском театре оперы и балета оркестром ГАБТ СССР под управлением дирижёра Самуила Самосуда. Премьера симфонии транслировалась радиостанциями на территорию Советского Союза и даже за границу. Четверо крупнейших американских дирижеров обратились с просьбой выслать самолетом в США партитуру и запись на пластинку оркестрового исполнения симфонии в СССР. Такая же просьба поступила из Великобритании.



Позднее запись симфонии осуществили многие выдающиеся дирижёры, как в СССР, так и за рубежом. На музыку 1-й части симфонии был поставлен балет «Ленинградская симфония», получивший широкую известность. Музыка Шостаковича понятна без слов, что и предопределило международный, интернациональный успех симфонии, сообщает пресс-служба Самарского Исторического парка.

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