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31 июля в Самаре пройдёт поэтический вечер, соединивший поэзию и джаз

22 июля 2025 09:15
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31 июля в Самаре пройдёт поэтический вечер, соединивший поэзию и джаз

Четыре поэтессы — Наталья Войтович, Ирина Мишутина, Надя Сказкина и Наталья Никуля — девушки, чей поэтический голос знаком многим в Самаре. Одно джазовое трио. И тёплый июльский вечер, наполненный красотой, стихами и музыкой.
 
 Для тех, что чувствует ярче, глубже. Ведь на стыке искусств и рождается та самая магия, которая разносит на мелкие кусочки и собирает заново — именно за этими эмоциями люди возвращаются вновь и вновь.
 
 ▫️Время и место: 31 июля, четверг, 19:00. г.Самара, Ленинградская 29, лофт-пространство «Коза Артист».
 ▫️Dress code: cocktail
 ▫️Стоимость: 1500 руб.
 18+

 
 

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