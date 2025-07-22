31 июля в Самаре пройдёт поэтический вечер, соединивший поэзию и джаз

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Четыре поэтессы — Наталья Войтович, Ирина Мишутина, Надя Сказкина и Наталья Никуля — девушки, чей поэтический голос знаком многим в Самаре. Одно джазовое трио. И тёплый июльский вечер, наполненный красотой, стихами и музыкой.



Для тех, что чувствует ярче, глубже. Ведь на стыке искусств и рождается та самая магия, которая разносит на мелкие кусочки и собирает заново — именно за этими эмоциями люди возвращаются вновь и вновь.



▫️Время и место: 31 июля, четверг, 19:00. г.Самара, Ленинградская 29, лофт-пространство «Коза Артист».

▫️Dress code: cocktail

▫️Стоимость: 1500 руб.

18+





