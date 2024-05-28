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30 мая в Самаре, в отреставрированном здании Фабрики-кухни, открывается филиал Третьяковской галереи

28 мая 2024 18:28
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В эти дни команда музея подготовит серию событий для первых посетителей: мастер-классы, лекции, паблик-токи и экскурсии.

В эти дни команда музея подготовит серию событий для первых посетителей: мастер-классы, лекции, паблик-токи и экскурсии. С подробной программой можно ознакомиться на официальной странице музея в социальных сетях.

Начинает работу первая большая выставка «На вкус и цвет. Образы еды в русском искусстве», в которую вошли 92 произведения из коллекции Государственной Третьяковской галереи и частных собраний. Впервые после реставрации будет представлен шедевр «Охотники на привале» Василия Перова. Среди знаковых работ, которые увидят гости выставки, «Завтрак Аристократа» Павла Федотова, «Чаепитие в Мытищах» Василия Перова, «Земство обедает»Григория Мясоедова, «За завтраком» Зинаиды Серебряковой, «Утро» Татьяны Яблонской. Большое внимание уделено русскому искусству начала ХХ века, послевоенному неофициальному искусству, а также творчеству художников последних 25 лет.

«Музей Фабрики-кухни» представит интерактивную экспозицию, рассказывающую об истории здания, его архитекторе Екатерине Максимовой и других людях, которые с ним связаны. Важная тема Музея — развитие системы советского общепита. В экспозиции посетители пройдут символический путь кухни — через линию раздачи до обеденного зала. Также в Музее представлены артефакты, обнаруженные в ходе реставрации здания, вещи, переданные бывшими сотрудниками Фабрики-кухни, экспонаты из коллекции потомков архитектора Екатерины Максимовой, предметы, связанные с советской кулинарией, звучат личные воспоминания посетителей и работников.

Проект Музея Фабрики-кухни реализован благодаря победе в конкурсе индустриальный эксперимент фонда Владимира Потанина.

Открывается культурно-просветительский центр. В Творческих мастерских посетителей ждет перезапуск уже знакомых арт-завтраков и мастер-классов для детей, таких как «Мал Малевич» и «Рецепты искусства», а также новые мастерские и новые форматы. В летней программе запланированы просветительские программы для детей разных возрастов, взрослых и семейной аудитории: мастер-классы по живописи и графике, медиации и авторские экскурсии по выставке, знакомство с новыми техниками и осмысление произведений искусства через диалог и арт-практику.

Стартует работа Арт-резиденций с программой «Художник+». Проект создан для художников, кураторов, исследователей и профессионалов из «нехудожественной»среды, чьи компетенции способны служить взаимным источником вдохновения в творческом диалоге. Цель арт-резиденций — представить актуальные художественные практики регионов России и увеличить интерес посетителей к современному искусству и культурному наследию XX века.

В Кинозале планируются показы фильмов из коллекции Третьяковской галереи и специальные показы документальных работ. Программа кинозала будет ориентирована на темы искусства и творчества.

Клуб Третьяковки в Самаре — это книжная гостиная, магазин и кофейня. Книжная гостиная предложит посетителям филиала креативное пространство и великолепный выбор книг, посвященных русскому и мировому искусству. К открытию в гостиной подготовлена тематическая подборка «Знакомьтесь, Третьяковка!», рассказывающая об истории главной национальной галереи, ее шедеврах и выставках. Для желающих поработать или просто посидеть в сети — удобные рабочие места, современный и зеленый коворкинг. В Магазине будет представлена коллекция уникальных подарков, связанная с историей искусства и Фабрикой-кухней. Магазин работает с локальными художниками и российскими производителями, предлагая широкий ассортимент, популяризирующий культурные ценности.

 

Фото:   пресс-служба Правительства Самарской области

Теги: Самара

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