29 июля в Самаре пройдет региональный отборочный этап Всероссийского фольклорного конкурса «Казачий круг»

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29 июля в Самарской области пройдет Войсковой (региональный) отборочный этап Всероссийского фольклорного конкурса «Казачий круг», в котором примут участие творческие коллективы и исполнители из Республик Татарстан и Мордовия, Кировской, Нижегородской и Самарской областей.

В этот день зрителей и участников ждет насыщенная программа: церемония открытия, конкурсные просмотры, мастер-классы, торжественная церемония закрытия с награждением участников и лауреатов.

Старт конкурса в 14.00 на сцене Дворца культуры «Нефтяник».

В открытии примет участие Государственный ансамбль песни и танца «Волжские казаки».

На этой же сцене пройдут конкурсные просмотры и торжественная церемония закрытия с награждением участников и лауреатов.

Один из лучших творческих коллективов или исполнителей из числа лауреатов I степени по решению жюри станет обладателем Гран-при и будет рекомендован к участию в Гала-концерте конкурса в Москве.

Возглавит жюри Юрий Петрович Наумкин, доцент кафедры хорового и сольного народного пения факультета фольклорного искусства Российской академии музыки имени Гнесиных.

Учредители конкурса: Совет при Президенте Российской Федерации по делам казачества, постоянная комиссия по содействию развитию казачьей культуры Совета при Президенте Российской Федерации по делам казачества, Министерство культуры Российской Федерации.

Организатор отборочного этапа: НО Благотворительный фонд Фридриха Липса при поддержке Агентства социокультурных технологий и Министерства культуры Самарской области, сообщает пресс-служба минкульта СО.

Фото: пресс-служба минкульта СО