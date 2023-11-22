26 ноября состоится XVII Самарский инклюзивный «Бал в Заколдованном замке»

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26 ноября 2023 года состоится XVII Самарский инклюзивный «Бал в Заколдованном замке». Вслед за Самарой с конца ноября по середину декабря подобные балы проведут ещё одиннадцать регионов России, а их участниками станут в общей сложности более тысячи человек. На всех балах будут исполняться танцевальные композиции конца XIX – начала XX века, специально адаптированные так, чтобы в них могли вместе участвовать люди с различными формами инвалидности и без.

Эти балы станут частью межрегиональной акции «Инклюзивные балы России», которая проходит второй год подряд. В этом году её реализует Автономная некоммерческая организация «Лаборатория современной культуры» в рамках проекта «Центр развития инклюзивной бальной культуры» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, Благотворительного Фонда «Линия Добра «Линлайн» и муниципального бюджетного учреждения культуры городского округа Самара «Дом культуры «Заря».

В прошлом году в рамках первой подобной акции инклюзивные балы прошли в один день, 2 декабря, в восьми регионах нашей страны: Самарской области, Саратовской области, Ярославской области, Республике Татарстан, Свердловской области, Алтайском крае, Ханты-Мансийском автономном округе – Югре и Новосибирской области. В этом году к ним присоединились Москва, Воронежская и Волгоградская области, Краснодарский край и Республика Башкортостан. Но на этот раз почти все мероприятия пройдут в разные дни, чтобы у поклонников инклюзивных танцев была возможность посетить бал не только в своём городе, но и в других регионах.

В рамках подготовки к акции специалисты «Лаборатории современной культуры» провели пять выездных образовательных интенсивов по организации инклюзивных балов в городах, которые впервые присоединились к этому движению: Воронеже, Москве, Волгограде, Краснодаре и Уфе. Их участниками стали в общей сложности 191 человек: будущие организаторы, участники и волонтёры инклюзивных балов.

Несмотря на то, что все балы проходят под общей франшизой, у каждого города будет своя тематика и свой визуальный стиль. Организаторы самарского танцевального праздника решили продолжить сказочную тематику, так полюбившуюся участникам в прошлые годы. «Бал в Заколдованном замке» позволит танцорам и зрителям погрузиться в волшебную атмосферу, вдохновлённую известнейшими сказками русских и зарубежных писателей: «Аленький цветочек» и «Красавица и чудовище». Соответственно, гостей бала ждут не просто отдельные танцы и творческие номера, а целое театрализованное представление в красивейших декорациях, и каждый из гостей вечера будет полноправным участником этой волшебной сказки!

Чтобы достоверно воссоздать сказочную атмосферу, на Балу будет действовать свой дресс-код. И мы будем искренне благодарны гостям мероприятия (в том числе представителям СМИ), если у них, по возможности, получится придерживаться делового или вечернего стиля в одежде.

Дата и время проведения мероприятия: 26 ноября 2023 года с 16:00 до 20:00.

Место проведения: гостиница «Green Line Hotel Samara», зал «Оранжерея»

Адрес: ул. Советской Армии, 251, к3

16+

Участие в мероприятии бесплатное.