25 января САТОБ покажет премьеру оперы Петра Чайковского «Евгений Онегин»

178

25 января в 18.30 Самарский академический театр оперы и балета имени Д.Д. Шостаковича покажет премьеру оперы Петра Чайковского «Евгений Онегин».

Опера «Евгений Онегин» была написана в 1878 году и сразу завоевала широкое признание. Еще при жизни Чайковского ее с триумфом исполняли в городах России и за рубежом. Зрителей привлекала глубина воплощенного в опере сюжета и удивительная красота музыки, в которой будто отражалась вся русская душа и культура.

Режиссёром-постановщиком спектакля выступит Георгий Исаакян.

«Думая о постановке в нашем театре оперы «Евгений Онегин» Петра Ильича Чайковского, мне не захотелось экспериментировать. Это будет возрождение легендарного спектакля Георгия Исаакяна с великолепным декорационным оформлением Вячеслава Окунева. Я давно вынашивал идею, чтобы у нас был особенный «Онегин», а это именно легендарный спектакль. Постановка почти двадцать лет шла на сцене пермского театра. Режиссеру понравилась моя идея. Несмотря на занятость, Георгий Георгиевич согласился воплотить её уже к Татьяниному дню. Конечно, спектакль будет другим, поскольку и труппа другая, и время, в общем-то, уже другое», – рассказал музыкальный руководитель и дирижёр-постановщик Евгений Хохлов.

Режиссерская версия Георгия Исаакяна подчеркивает теснейшую связь оперы с пушкинским оригиналом. Сценическое оформление спектакля, согласно режиссеру, опирается «на рукописи Пушкина с его характерным почерком и рисунками на полях». Можно сказать, что место действия оперы «Евгений Онегин» – это сам пушкинский текст. Поэтому многие события разворачиваются как бы в стенах библиотеки.

Фото: pxhere.com