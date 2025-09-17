66

25-го сентября в Самарской филармонии выступит Государственный камерный оркестр «Виртуозы Москвы» под управлением художественного руководителя и главного дирижёра – народного артиста СССР Владимира Спивакова. 12+



В 1979 году выдающийся скрипач Владимир Спиваков объединил лучших музыкантов российской столицы в камерный оркестр «Виртуозы Москвы».



Принципы существования легендарного товарищества незыблемы и сегодня: на первом месте по значимости были и остаются не только профессионализм и мастерство, но и человеческие качества, высокая этика отношений. Здесь каждый музыкант – яркая индивидуальность, а вместе они составляют ансамбль мирового уровня, который, благодаря многолетней и кропотливой работе своего бессменного художественного руководителя маэстро Владимира Спивакова, входит в число лучших камерных оркестров мира, имеющих повсюду постоянную и благодарную аудиторию, признание и высочайшую репутацию.



В каждом выступлении «Виртуозам Москвы» удаётся главное: взволновать и интеллектуально увлечь любого, пусть даже неподготовленного слушателя, подарить ему радость общения с музыкальными шедеврами, пробудить в нём желание ещё раз прийти на концерт. Для нас, как говорит маэстро Владимир Спиваков, творчество стало потребностью, а работа – искусством, которое, по выражению Пабло Пикассо, «смывает пыль повседневности с души».

Программа «Шостакович и его время»:

Д. Шостакович. Камерная симфония «Памяти жертв фашизма и войны»

Прелюдия и скерцо, соч. 11

А. Веберн. Langsamer Satz

Г. Канчели. «Тихая молитва»

«Маленькая Данелиада»

Фото предоставлено пресс-службой Самарской филармонии