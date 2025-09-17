Я нашел ошибку
Российские банки начали снижать ставки по накопительным счетам
Российские банки начали снижать ставки по накопительным счетам
Дорожные службы Самары ведут строительство полосы разгона при повороте с улицы Академика Тихомирова на улицу Народную, ее длина составит 20 метров.
В Самаре приступили к реализации комплекса мероприятий по улучшению транспортного сообщения в Куйбышевском районе
Под управлением художественного руководителя и главного дирижёра – народного артиста СССР Владимира Спивакова.
 25-го сентября в Самарской филармонии выступит Государственный камерный оркестр «Виртуозы Москвы»
Автотранспортное средство со смазочными материалами остановила мобильная группа на выезде в Республику Казахстан.
Самарские таможенники передали военным смазочные масла на сумму около 400 тыс. рублей
Министерство промышленности и торговли Самарской области организовало бизнес-миссию в новые территории России и Крым.
Наш регион укрепляет экономические связи с новыми территориями и Крымом
Сегодня «РКС-Самара» предоставили активным жителям города и представителям власти уникальную возможность увидеть историческую систему, которая до сих пор исправно работает.
17 сентября – день рождения самарской канализации
Андрис Марисович рассказал о своем детстве, об учебе в хореографическом училище, о годах работы в Большом и Мариинском театрах, о победах на международных конкурсах, о своих любимых партиях, о педагогах и конечно поделился секретами своего успеха.
В Самарском хореографическом училище состоялась встреча студентов с народным артистом России Андрисом Лиепа
В 2025 году тема дня: "Безопасная помощь каждому новорожденному и каждому ребенку".
Андрей Орлов рассказал о медицинском сопровождении юных жителей региона с самого рождения
 25-го сентября в Самарской филармонии выступит Государственный камерный оркестр «Виртуозы Москвы»

17 сентября 2025 16:48
66
Под управлением художественного руководителя и главного дирижёра – народного артиста СССР Владимира Спивакова.

 25-го сентября в Самарской филармонии выступит Государственный камерный оркестр «Виртуозы Москвы» под управлением художественного руководителя и главного дирижёра – народного артиста СССР Владимира Спивакова.  12+
 
 В 1979 году выдающийся скрипач Владимир Спиваков объединил лучших музыкантов российской столицы в камерный оркестр «Виртуозы Москвы».
 
 Принципы существования легендарного товарищества незыблемы и сегодня: на первом месте по значимости были и остаются не только профессионализм и мастерство, но и человеческие качества, высокая этика отношений. Здесь каждый музыкант – яркая индивидуальность, а вместе они составляют ансамбль мирового уровня, который, благодаря многолетней и кропотливой работе своего бессменного художественного руководителя маэстро Владимира Спивакова, входит в число лучших камерных оркестров мира, имеющих повсюду постоянную и благодарную аудиторию, признание и высочайшую репутацию.
 
 В каждом выступлении «Виртуозам Москвы» удаётся главное: взволновать и интеллектуально увлечь любого, пусть даже неподготовленного слушателя, подарить ему радость общения с музыкальными шедеврами, пробудить в нём желание ещё раз прийти на концерт. Для нас, как говорит маэстро Владимир Спиваков, творчество стало потребностью, а работа – искусством, которое, по выражению Пабло Пикассо, «смывает пыль повседневности с души».

Программа «Шостакович и его время»:
 Д. Шостакович. Камерная симфония «Памяти жертв фашизма и войны»
 Прелюдия и скерцо, соч. 11 
 А. Веберн. Langsamer Satz
 Г. Канчели. «Тихая молитва»
 «Маленькая Данелиада»

 

Фото предоставлено пресс-службой Самарской филармонии

Теги: Самара

Автотранспортное средство со смазочными материалами остановила мобильная группа на выезде в Республику Казахстан.
17 сентября 2025, 16:43
Самарские таможенники передали военным смазочные масла на сумму около 400 тыс. рублей
Автотранспортное средство со смазочными материалами остановила мобильная группа на выезде в Республику Казахстан. Общество
39
Министерство промышленности и торговли Самарской области организовало бизнес-миссию в новые территории России и Крым.
17 сентября 2025, 16:23
Наш регион укрепляет экономические связи с новыми территориями и Крымом
Министерство промышленности и торговли Самарской области организовало бизнес-миссию в новые территории России и Крым. Общество
37
Сегодня «РКС-Самара» предоставили активным жителям города и представителям власти уникальную возможность увидеть историческую систему, которая до сих пор исправно работает.
17 сентября 2025, 16:14
17 сентября – день рождения самарской канализации
Сегодня «РКС-Самара» предоставили активным жителям города и представителям власти уникальную возможность увидеть историческую систему, которая до сих... ЖКХ
71
Гастрономический фестиваль «Самара со вкусом» откроется в областной столице в День туризма
17 сентября 2025  12:21
Гастрономический фестиваль «Самара со вкусом» откроется в областной столице в День туризма
239
Самара присоединится к всероссийскому дню бега «Кросс нации»
17 сентября 2025  12:06
Самара присоединится к всероссийскому дню бега «Кросс нации»
199
8 самарских производителей представляют свою продукцию на XXXIV Международной осенней выставке продуктов питания WorldFood Moscow 2025
17 сентября 2025  09:31
8 самарских производителей представляют свою продукцию на XXXIV Международной осенней выставке продуктов питания WorldFood Moscow 2025
369
В Самаре завершено благоустройство сквера «Восточный» на Зубчаниновском шоссе
16 сентября 2025  13:00
В Самаре завершено благоустройство сквера «Восточный» на Зубчаниновском шоссе
345
Самара перешла на одноуровневую систему управления
16 сентября 2025  12:26
Самара перешла на одноуровневую систему управления
439
