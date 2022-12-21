25 декабря Музей Модерна будет отмечать свой юбилей

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Музей открылся в 2012 году и в течение десяти лет представляет этот стиль во всем многообразии, стараясь обратить внимание не только на внешнюю форму, но и на содержание.



В этот вечер у посетителей будет возможность «заглянуть за кулисы» музея и узнать, как создавались те или иные выставки, кто и как придумал самые громкие мероприятия в музее, а также познакомиться с теми, кто каждый день следит за порядком и помогает на экспозициях - смотрителями.



Программа вечера, вход свободный:



18:00 - концерт джазовой группы "Old, but gold jazz".

18:20 - начало вечерней программы. Приветственные слова, поздравления, презентация каталога.

18:40 - пресс-конференция с сотрудниками музея.

20:00 - презентация однодневной выставки и экскурсия от смотрителей.

20:40 - интеллектуальная игра «Модернина».

Фото: пресс-служба правительства СО