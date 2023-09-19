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23 сентября в Сквере Эльдара Рязанова пройдет концерт группы TARAXACUM

19 сентября 2023 12:01
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23 сентября в Сквере Эльдара Рязанова пройдет концерт группы TARAXACUM

Группа TARAXACUM - самый востребованный фолк-проект Поволжья. Название группы происходит от латинского слова «одуванчик». Когда одуванчик цветёт, то при дуновении ветра его семена разлетаются по миру и прорастают в земле, давая новую жизнь. Так и музыка этого проекта создана чтобы проникать в умы и сердца слушателей, рождая новые эмоции.

Репертуар коллектива в основном состоит из экспериментальных аранжировок на народные песни, в том числе эксклюзивные, найденные в фольклорно-этнографических экспедициях по Самарской области.

Девушки из трио подбирают необычную палитру звуков и стилей, сочетая цифровой баян, ударные инструменты всего мира и прекрасный вокал, даруя знакомым песням новое дыхание.

6+

Место проведения мероприятия: Сквер Эльдара Рязанова (ул. Фрунзе, 120)

Дата и время: 23 сентября, суббота, 18:00

Вход на мероприятие свободный

Теги: Мероприятия

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