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Сегодня, 23 мая, исполнилось 100 лет со дня рождения режиссера Григория Чухрая.

Кинорежиссер, сценарист, Народный артист СССР, лауреат Ленинской премии Григорий Наумович Чухрай – это не только яркая, благородная, мужественная личность и большой художник, это целая эпоха нашего кино, когда были созданы подлинно великие фильмы, гордость отечественного кинематографа на все времена, передает unikino.ru.

В кино Чухрай пришел с пережитым опытом недавно закончившейся войны, которую он прошел под Сталинградом, на Донском и Украинских фронтах. За проявленное мужество и героизм был награжден орденами и медалями.

Война никогда не уходила не из его памяти, не из его творчества, как бы навсегда выстроив вектор его судьбы, его отношение к миру и жизни, к ее подлинным ценностям.

Он пришел в кинематограф, как и многие его молодые коллеги, ставшие знаменитыми мастерами, в годы хрущевской оттепели. Его фильмы, который он снял в эти годы, принесли новое дыхание на киноэкраны, правду о жизни страны и ее народа. Фильмы «Сорок первый», «Баллада о солдате», «Чистое небо» были полны пронзительного, волнующего лиризма, которые не могут оставить и сейчас равнодушным ни одного сколько-нибудь внимательного зрителя, как бы ни была далека сегодняшняя жизнь от той давней эпохи.

Режиссуре Григорий Чухрай учился во ВГИКе у знаменитых мастеров — у Сергея Юткевича и Михаила Ромма. И это тоже была школа жизни, а не только мастерства. Окончив ВГИК, Чухрай работал вторым режиссером в Киеве на Киностудии имени Довженко. Но свое кино, о котором мечтал много лет, он снял уже на «Мосфильме», куда его пригласил и активно поддержал Иван Александрович Пырьев.

Здесь он и снял свой первый фильм по повести Бориса Лавренева «Сорок первый», открывший миру молодого талантливого режиссера Григория Чухрая. У фильма была непростая судьба. Но, в конце концов, картина вышла на экраны и была отмечена многими международными кинопризами.

В фильмографии Чухрая как кинорежиссера фильмы: 1956 — Сорок первый, 1959 — Баллада о солдате, 1961 — Чистое небо, 1964 — Жили-были старик со старухой, 1970 — Память (док.), 1977 — Трясина, 1980 — Жизнь прекрасна, 1984 — Я научу вас мечтать… (док.) (совм. с Ю.Швыревым), 1991 — Сталин и война (из док. цикла «Монстр. Портрет Сталина кровью»), 1992-1993 — Смертельные враги (док.) (совм. с Рольфом Шубером).

Помимо работы в кино как режиссер-постановщик, Григорий Наумович внес огромный вклад в развитие кинематографа в целом, когда в середине 60-х по его инициативе было создано и стало успешно работать Экспериментальное творческое объединение киностудии «Мосфильм», где были сняты фильмы: «Белое солнце пустыни», «Раба любви», «Табор уходит в небо», «Иван Васильевич меняет профессию», «12 стульев», «Совсем пропащий», «Не горюй», «Земля Санникова» и многие другие знаменитые ленты.

Кроме того, Чухрай преподавал во ВГИКе и на Высших курсах режиссеров и сценаристов. В 1963 году был председателем жюри III Московского международного кинофестиваля.

Много лет и энергии Григорий Наумович Чухрай отдал работе в Секретариате Союза кинематографистов, укрепляя его своим авторитетом, ответственностью, искренним участием в решении организационных, творческих повседневных вопросов деятельности СК.

О своей жизни, о войне, работе в кино, о друзьях и учениках Григорий Наумович написал две книги воспоминаний в серии «О времени и о себе» — «Моя война» и «Мое кино».

Фото: unikino.ru