2 сентября САТОБ приглашает зрителей на День открытых дверей

41

2 сентября, в пятницу, Самарский академический театр оперы и балета имени Дмитрия Шостаковича приглашает зрителей на День открытых дверей в преддверии начала 92-го театрального сезона.

С 15 до 19 часов все желающие смогут увидеть выставку настоящих театральных костюмов из спектаклей на музыку Дмитрия Шостаковича, идущих в театре.

Для всех гостей будет работать уникальная фотозона с фрагментом из оперы Дмитрия Шостаковича «Игроки» с возможностью получить моментальное фото (с 15 до 17 часов).

Пройдет специальный показ записи концерта оркестра Санкт-Петербургской академической филармонии, который исполнил Седьмую «Ленинградскую» симфонию Дмитрия Шостаковича 9 августа 2022 года – в день 80-летия со дня первого исполнения произведения в блокадном Ленинграде. Санкт-Петербургская филармония, как и наш театр, носит имя Дмитрия Шостаковича. Показ будет проходить в Колонном зале театра с 15 до 19 часов. Пресс-подход в 16.00.

Вход свободный.