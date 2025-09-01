Я нашел ошибку
Главные новости:
В Тольятти ГАЗель сбила пешехода
В Тольятти ГАЗель сбила пешехода
Задержанный на обходе Тольятти с 8 кг наркотиков житель Калуги осужден на 9,5 лет
Задержанный на обходе Тольятти с 8 кг наркотиков житель Калуги осужден на 9,5 лет
Над Самарской областью и Оренбуржьем сбиты шесть беспилотников
Над Самарской областью и Оренбуржьем сбиты шесть беспилотников
В ДТП в Сызрани пострадали мужчина и две женщины
В ДТП в Сызрани пострадали мужчина и две женщины
Эксперт дал советы по проверке авто после летнего сезона
Эксперт дал советы по проверке авто после летнего сезона
Летом россияне на треть чаще стали интересоваться подработкой в общепите
Летом россияне на треть чаще стали интересоваться подработкой в общепите
2 сентября Самарский академический театр оперы и балета презентует юбилейный 95-й сезон!
2 сентября Самарский академический театр оперы и балета презентует юбилейный 95-й сезон!
Эксперт предупредил об опасности сна с телефоном
Эксперт предупредил об опасности сна с телефоном
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 80.33
0.04
EUR 94.05
0.56
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
2 сентября Самарский академический театр оперы и балета презентует юбилейный 95-й сезон!
В день российского казачества в Сызрани пройдет большой праздник
В Самаре состоялась традиционная педагогическая конференция
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Сентябрь 2025
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

2 сентября Самарский академический театр оперы и балета презентует юбилейный 95-й сезон!

1 сентября 2025 13:06
88
2 сентября Самарский академический театр оперы и балета презентует юбилейный 95-й сезон!

 

2 сентября в 18:30 Самарский академический театр оперы и балета имени Д.Д. Шостаковича презентует юбилейный 95-й сезон

Продолжая традицию выступлений в неожиданных и нестандартных для коллектива пространствах, театр вышел на Набережную! За вдохновением к Великой русской реке Волге!

В естественных декорациях, где шум волн и плеск воды – тоже музыка, состоится единственный раз уникальная программа из фрагментов всех оперных и балетных премьер грядущего 95-го юбилейного сезона.

Кинотеатр под открытым небом «Филин» (4-я очередь Набережной) буквально на один вечер станет подмостками для своеобразного «Театрального ковчега».

В концерте-презентации под управлением художественного руководителя и главного дирижёра театра Евгения Хохлова примут участие артисты оперы и балета, хора и оркестра.

В преддверии Дня города мы приглашаем друзей театра провести с нами еще один незабываемый вечер!

Вход свободный!

6+

Теги: Мероприятия

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Его проведение в первый день осени, в День Донской иконы Божией матери стало уже традицией.
29 августа 2025, 19:10
В день российского казачества в Сызрани пройдет большой праздник
Его проведение в первый день осени, в День Донской иконы Божией матери стало уже традицией. Общество
744
Объединившая более 500 специалистов сферы образования.
29 августа 2025, 15:11
В Самаре состоялась традиционная педагогическая конференция
Объединившая более 500 специалистов сферы образования. Образование
721
Это первая Азиатско-Тихоокеанская конференция, в которой принимала участие российская делегация.
29 августа 2025, 14:31
Худрук и главный дирижёр Самарского концертного духового оркестра Сергей Рыбин принял участие в Азиатско-Тихоокеанской конференции духовых оркестров
Это первая Азиатско-Тихоокеанская конференция, в которой принимала участие российская делегация. Общество
2650
В центре внимания
Глава Самары Иван Носков поздравил самарцев с Днем знаний
1 сентября 2025  10:54
Глава Самары Иван Носков поздравил самарцев с Днем знаний
186
1 сентября в Самарской области пойдут в школу более 34 600 первоклассников
1 сентября 2025  10:40
1 сентября в Самарской области пойдут в школу более 34 600 первоклассников
178
С 1 сентября в России вступил в силу механизм периода охлаждения для потребительских кредитов
1 сентября 2025  09:45
С 1 сентября в России вступил в силу механизм периода охлаждения для потребительских кредитов
212
Вячеслав Федорищев обратился к жителям Самарской области по случаю Дня Знаний
1 сентября 2025  09:27
Вячеслав Федорищев обратился к жителям Самарской области по случаю Дня Знаний
203
Розничную продажу алкоголя ограничат в Самаре в День знаний
31 августа 2025  11:55
Розничную продажу алкоголя ограничат в Самаре в День знаний
574
Весь список