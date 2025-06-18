Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самаре ночью +13,+15°С.
19 июня в Самаре местами кратковременный дождь, возможна гроза, до +24°С
С первого дня работы ПМЭФ-2025 Самарская область заявила о себе как о перспективном регионе с мощным промышленным, научным и инвестиционным потенциалом.
Вячеслав Федорищев: «Сегодня ключевой день по подписанию соглашений в беспилотной отрасли»
Вячеслав Федорищев возглавляет делегацию Самарской области на ПМЭФ-2025
Вячеслав Федорищев возглавляет делегацию Самарской области на ПМЭФ-2025
В пляжной акватории выявлено превышение содержания концентрации анаэробных бактерий.
В Самаре купание в акватории от Маяковского спуска до дамбы в районе комплекса «КИНАП» временно ограничено
«Сухой» фонтан будет выполнен в виде Адмиралтейской звезды.
В самарском парке Победы продолжается ремонт входной стелы, восстановление водоема и возведение «сухого» фонтана
Выставка охватывает народное искусство различных областей России, которое отличается удивительным разнообразием.
19 июня в Самарском областном историко-краеведческом музее им.П.В.Алабина открывается выставка «Смыслы и промыслы»
Принять в нем участие могут коммерческие и некоммерческие организации, индивидуальные предприниматели и муниципальные учреждения. 
Президентский фонд культурных инициатив продолжает прием заявок на новый грантовый конкурс
Министры областного Правительства рассмотрели 10 вопросов повестки.
Транспортная доступность, градостроительство, электронный сертификат на получение лекарств, льготы IT-специалистам: состоялось заседание Правительства Самарской области
Наверх
Самара  +17 °C, Тольятти  +18 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 78.71
0.2
EUR 90.75
-0.19
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарская филармония торжественно завершает сезон гала- концертом с участием звезд европейской оперы!
В Самаре Музей-галерея «Заварка» организует выездную пешеходную экскурсию в село Рождествено
В «ЗИМ Галерее» расскажут о судьбе Куйбышева в годы Великой Отечественной войны
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

19 июня в Самарском областном историко-краеведческом музее им.П.В.Алабина открывается выставка «Смыслы и промыслы»

18 июня 2025 21:17
143
Выставка охватывает народное искусство различных областей России, которое отличается удивительным разнообразием.

19 июня в Самарском областном историко-краеведческом музее им.П.В.Алабина открывается выставка «Смыслы и промыслы», подготовленная совместно с Государственным музейно-выставочным центром «РОСИЗО» (г.Москва).   0+

Выставка является частью масштабного национального проекта «Народные художественные промыслы». Он представляет собой серию выставок «Смыслы и промыслы», которые пройдут в разных городах страны — Самаре, Туле, Оренбурге и Казани. Экспозиция построена по географическому принципу и состоит из четырех экспозиционных блоков: СЕВЕР – ЮГ – ВОСТОК – ЦЕНТР.

Проект продлится до 7 сентября 2025 года. Выставка охватывает народное искусство различных областей России, которое отличается удивительным разнообразием. Помимо РОСИЗО, в число участников экспозиции входят Государственный музей искусства народов Востока, Национальный музей Республики Татарстан, художники Ольга Андреева, Ольга Скворцова и другие.

Народные художественные промыслы являются уникальным пластом отечественной культуры, духовным наследием и одной из форм творчества народов, населяющих территорию нашей страны.

Предлагаемый вниманию зрителей беспрецедентный масштабный проект позволит познакомить широкую аудиторию с многообразием и богатством форм, образов и смыслов, созданным гением народов, населяющих нашу бескрайнюю Родину. Экспонаты выставки отсылают нас к нашим корням, напоминают об истоках нашей национальной идентичности и основах культурного кода.

Отличительной особенностью проекта является то, что музеи, принимающие выставку в своих залах, активно участвуют в создании экспозиции в других городах. Так, жители Самары увидят оренбургские пуховые платки, вышивку и тисненую кожу из Казани, самовары, городскую игрушку и кружевные панно из Тулы.

Выставочную эстафету у Самары примет Оренбургский областной музей изобразительных искусств. Туда из фондов СОИКМ им.П.В.Алабина отправится коллекция вышивки Тазовой Надежды Афанасьевны – народного мастера России, работавшей в технике филейно-гипюрной вышивки, которая является одним из традиционных видов декоративно-прикладного искусства Поволжья. Затем экспозиция откроется в Тульском музейном объединении. Далее проект будет представлен в Национальном музее Республики Татарстан.

 

Фото:   минкульт СО

Теги: Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Самаре ночью +13,+15°С.
18 июня 2025, 22:31
19 июня в Самаре местами кратковременный дождь, возможна гроза, до +24°С
В Самаре ночью +13,+15°С. Экология
48
В пляжной акватории выявлено превышение содержания концентрации анаэробных бактерий.
18 июня 2025, 22:05
В Самаре купание в акватории от Маяковского спуска до дамбы в районе комплекса «КИНАП» временно ограничено
В пляжной акватории выявлено превышение содержания концентрации анаэробных бактерий. Общество
86
«Сухой» фонтан будет выполнен в виде Адмиралтейской звезды.
18 июня 2025, 21:45
В самарском парке Победы продолжается ремонт входной стелы, восстановление водоема и возведение «сухого» фонтана
«Сухой» фонтан будет выполнен в виде Адмиралтейской звезды. Благоустройство
90
В центре внимания
С первого дня работы ПМЭФ-2025 Самарская область заявила о себе как о перспективном регионе с мощным промышленным, научным и инвестиционным потенциалом.
18 июня 2025  22:22
Вячеслав Федорищев: «Сегодня ключевой день по подписанию соглашений в беспилотной отрасли»
70
Вячеслав Федорищев возглавляет делегацию Самарской области на ПМЭФ-2025
18 июня 2025  22:07
Вячеслав Федорищев возглавляет делегацию Самарской области на ПМЭФ-2025
103
Министры областного Правительства рассмотрели 10 вопросов повестки.
18 июня 2025  20:42
Транспортная доступность, градостроительство, электронный сертификат на получение лекарств, льготы IT-специалистам: состоялось заседание Правительства Самарской области
199
Документ предполагает участие Самарской области в тестировании и внедрении единой системы идентификации гражданских беспилотных воздушных судов, создаваемой на базе госинформсистемы «ЭРА-ГЛОНАСС».
18 июня 2025  20:31
Самарская область и АО «ГЛОНАСС» заключили соглашение о сотрудничестве в сфере развития гражданской беспилотной авиации
113
Соглашение подразумевает сотрудничество, направленное на укрепление технологического суверенитета региона и развитие инновационных отраслей промышленности.
18 июня 2025  20:22
ПМЭФ – 2025: Губернатор Федорищев подписал соглашение о сотрудничестве с «Транспортом будущего» в сфере высоких технологий
135
Весь список