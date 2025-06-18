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19 июня в Самарском областном историко-краеведческом музее им.П.В.Алабина открывается выставка «Смыслы и промыслы», подготовленная совместно с Государственным музейно-выставочным центром «РОСИЗО» (г.Москва). 0+



Выставка является частью масштабного национального проекта «Народные художественные промыслы». Он представляет собой серию выставок «Смыслы и промыслы», которые пройдут в разных городах страны — Самаре, Туле, Оренбурге и Казани. Экспозиция построена по географическому принципу и состоит из четырех экспозиционных блоков: СЕВЕР – ЮГ – ВОСТОК – ЦЕНТР.



Проект продлится до 7 сентября 2025 года. Выставка охватывает народное искусство различных областей России, которое отличается удивительным разнообразием. Помимо РОСИЗО, в число участников экспозиции входят Государственный музей искусства народов Востока, Национальный музей Республики Татарстан, художники Ольга Андреева, Ольга Скворцова и другие.



Народные художественные промыслы являются уникальным пластом отечественной культуры, духовным наследием и одной из форм творчества народов, населяющих территорию нашей страны.



Предлагаемый вниманию зрителей беспрецедентный масштабный проект позволит познакомить широкую аудиторию с многообразием и богатством форм, образов и смыслов, созданным гением народов, населяющих нашу бескрайнюю Родину. Экспонаты выставки отсылают нас к нашим корням, напоминают об истоках нашей национальной идентичности и основах культурного кода.



Отличительной особенностью проекта является то, что музеи, принимающие выставку в своих залах, активно участвуют в создании экспозиции в других городах. Так, жители Самары увидят оренбургские пуховые платки, вышивку и тисненую кожу из Казани, самовары, городскую игрушку и кружевные панно из Тулы.



Выставочную эстафету у Самары примет Оренбургский областной музей изобразительных искусств. Туда из фондов СОИКМ им.П.В.Алабина отправится коллекция вышивки Тазовой Надежды Афанасьевны – народного мастера России, работавшей в технике филейно-гипюрной вышивки, которая является одним из традиционных видов декоративно-прикладного искусства Поволжья. Затем экспозиция откроется в Тульском музейном объединении. Далее проект будет представлен в Национальном музее Республики Татарстан.

Фото: минкульт СО