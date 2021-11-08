170 лет Самарскому академическому театру драмы им. М. Горького

149

Первая профессиональная театральная труппа в городе появилась в год образования Самарской губернии, в 1851 году. Это была антреприза Е. Стрелкова, которая выступала в специально приспособленном доме купца Лебедева, расположенном на самом берегу Волги (под нынешним Комсомольским спуском).

Театр был открыт 8 ноября 1851 г. следующими пьесами: «Что имеем, не храним» В. Соловьёва, «Современный анекдот с жильцом и домохозяином» П. Григорьева и «Аз и Ферт» (перевод с французского). В этом же сезоне театр представил публике комедию Н. Гоголя «Ревизор».

Но особняк Лебедева просуществовал недолго, сгорев в страшном пожаре 12 мая 1854 г.

Мысль о создании настоящего постоянного театрального здания возникла у губернатора К.Г. Грота и была поддержана местным дворянством. В результате 16 октября 1855 г. театр, построенный на средства горожан, был открыт представлениями труппы Н.И. Иванова. Здание театра было деревянным, но впоследствии его собирались заменить каменным.

В 1886 г. на заседании городской думы по инициативе городского головы П.Алабина и гласного думы К. Позерна было решено построить новый каменный театр по проекту архитектора М. Чичагова, проектировавшего в Москве театр Корша (ныне Театр Наций). Через 2 года, 2 октября 1888 г., драмой П. Невежина «Вторая молодость» состоялось открытие каменного театра, выполненного в условно-русском стиле и являющегося гордостью и визитной карточкой города по сей день.

У самарского академического театра драмы им. М. Горького богатая история, обо всём рассказать просто невозможно. Но хочется назвать имена актёров, составивших его славу: Николай Симонов, Юрий Толубеев, Василий Меркурьев, Георгий Шебуев, Зоя Чекмасова, Вера Ершова, Николай Засухин, Михаил Лазарев, Николай Кузьмин, Николай Михеев, Наталья Радолицкая, Олег Свиридов, Светлана Боголюбова, Александр Амелин и многие другие.

Целая эпоха связана с именем народного артиста СССР, лауреата Государственных премий СССР и РСФСР Петра Львовича Монастырского (1915 – 2013). Его имя неотделимо от истории Самарского академического театра драмы им. М. Горького, в котором Пётр Львович работал с 1955 по 1998 гг.: в 1955-59 гг. – режиссёр, в 1959-65 гг. и в 1967-88 гг. – главный режиссёр, в 1988-95 гг. – художественный руководитель, в 1995-98 гг. – режиссёр.

При Петре Монастырском в 1977 году за большой вклад в развитие отечественного театрального искусства, яркие художественные достижения, стабильно высокие экономические и организационные показатели деятельности Куйбышевскому (Самарскому) театру драмы присвоено почетное звание «Академический». На сцене Самарского академического театра драмы Пётр Львович поставил более 100 спектаклей, среди которых «Ричард III» и «Гамлет» В. Шекспира, «Материнское поле» Ч. Айтматова, «Золотая карета» Л. Леонова, «Ревизор» Н. Гоголя, «Чайка» А. Чехова, «Усвятские шлемоносцы» Е. Носова, «Братья Карамазовы» Ф. Достоевского, «Волки и овцы» А. Островского и многие другие. Монастырский неоднократно представлял театр за рубежом: им поставлены спектакли в театрах Польши, Болгарии.

С приходом в 1995 году в театр нового художественного руководителя, заслуженного деятеля искусств России Вячеслава Алексеевича Гвоздкова (1947 – 2018) началась новая история прославленного коллектива. При Гвоздкове театр продолжал вызывать пристальный интерес у зрителей, коллектив успешно гастролировал и в нашей стране, и за рубежом, являлся постоянным участником престижных Всероссийских и Международных театральных фестивалей.

В своей творческой программе театр продолжал и продолжает придерживаться принципа равномерного распределения репертуара между русской классикой, пьесами зарубежных авторов и современных драматургов.

22 года Вячеслав Гвоздков успешно руководил театром. Сегодня коллеги и зрители с благодарностью вспоминают яркую талантливую личность, профессионального и крепкого режиссёра, обладающего тонким вкусом, чувством времени и пониманием публики, хорошего педагога и друга, любящего жизнь и открытого людям человека.

Первой постановкой Гвоздкова в Самаре стал спектакль «О мышах и людях» Дж. Стейнбека, имевший огромный успех. Затем были «Король. Дама. Валет» по В. Набокову, «Замок в Швеции» и «Лошадь в обмороке» Ф. Саган, «Пиковая дама» по А. Пушкину, «Любовные письма» А. Гурнея, «Униженные и оскорблённые» по Ф. Достоевскому, «Академия смеха» К. Митани, «Звуки музыки» Р. Оджерса и О. Хаммерштайна, «Месье Амилькар, или Человек, который платит» И. Жамиака, «Полковник Птица» Х. Бойчева (спектакль стал участником национального театрального фестиваля «Золотая маска»), «Дон Жуан» Ж.-Б. Мольера (с Александром Морфовым, Болгария), «Август. Графство Осэйдж» Т. Леттса, «Побег из Шоушенка» С. Кинга, «Жанна» Я. Пулинович (с Марией Селедец), «Касатка» А. Толстого, «Старый дом» А. Казанцева (с Валерием Гришко) и другие.

Сегодня во главе с художественным руководителем Валерием Викторовичем Гришко и главным режиссёром Михаилом Лебедевым лучшие традиции Самарского театра продолжают актёры разных поколений: народные артисты России Ж. Романенко и В. Борисов, заслуженные артисты России И. Морозов, В. Турчин, В. Пономарёв, В. Гальченко, Е. Лазарева, Ю. Машкин, заслуженные артисты Самарской области В. Сапрыкин и Ф. Степаненко, артисты Е. Ивашечкина, В. Мирный, В. Смыкова, В. Сухов, Д. Евневич, А. Егоршин, Н. Попова, Н. Якимова, В. Филиппова, Г. Загорский, М. Жукова, О. Жукова, С. Маркелов, Н. Прокопенко, В. Морякин,П. Жуйков, И. Байбиков, А. Василенко, Я. Василенко, Е. Конурина, Л. Анциборова, С. Видрашку, Х. Дышниев, А. Ермилина, И. Новиков, А. Нецветаев, Е. Соловьёва, А. Коровкина, И. Чеботаева, Д. Билялова, М. Горюшкин, М. Гришухин, А. Зайцев, А. Ахметов, Л. Крамер, А. Бригаднов, С. Зорин.

Самарский драматический театр является одним из символов губернии, а его здание – историческим архитектурным памятником. В ближайшей перспективе планируется реставрация (реконструкция) здания с целью придания ему первозданного облика, а также это позволит расширить его функциональные возможности. Напомним, что развитие культуры - одно из важнейших направлений стратегии лидерства губернатора Дмитрия Азарова, разработанной при участии жителей региона.