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Ольга Лысенкова — художник, педагог, участник более 70 выставок. Особое место в её творчестве занимает иконопись в технике горячей эмали.
17 мая в Самарском областном художественном музее откроется выставка Ольги Лысенковой «Война. Мир. Любовь»
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17 мая в Самарском областном художественном музее откроется выставка Ольги Лысенковой «Война. Мир. Любовь»

16 мая 2025 17:41
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Ольга Лысенкова — художник, педагог, участник более 70 выставок. Особое место в её творчестве занимает иконопись в технике горячей эмали.

17 мая в 18:15 в Самарском областном художественном музее состоится открытие выставки мастера редкой техники горячей эмали Ольги Лысенковой «Война. Мир. Любовь». 0+

 Горячая эмаль — это не просто древняя технология. Это «живопись огнём», создающая долговечные образы, в которых запечатлены память, преодоление и любовь. Основой вдохновения для выставки стали дневники блокадной ленинградки Марии Жариновой — документальные строки, превращённые в глубокие художественные высказывания.

Ольга Лысенкова — художник, педагог, участник более 70 выставок. Особое место в её творчестве занимает иконопись в технике горячей эмали.

В экспозиции — драматические сцены блокадного Ленинграда и жизнеутверждающие композиции, наполненные светом и благодарностью.

Посетители увидят яркие декоративные работы, исполненные на медных и стальных пластинах, где каждый цвет — результат сложного взаимодействия стеклянного красителя и температуры 800–850°C. Это техника, где каждый слой закрепляется отдельным обжигом, и где каждый штрих хранит замысел на века.

 

Фото:   минкульт СО

Теги: Самара

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