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17-летняя Анна Ляшенко из Самарской области принимает участие во всероссийском вокальном конкурсе «Новая звезда»

2 февраля 2022 18:55
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Масштабное голосование телезрителей по всей России и мнение экспертов определяют сильнейших вокалистов. Поддержим участницу из Самарской области.

Всероссийский вокальный конкурс «Новая звезда» — это ставшее уже традиционным, зрелищное музыкальное состязание, в котором принимают участие все регионы России. Самые сильные и талантливые исполнители из разных частей страны собираются на одной сцене и сражаются за свой родной край. Масштабное голосование телезрителей по всей Российской Федерации и мнение знаменитых экспертов в области музыки определяют сильнейших вокалистов.

Поддержим участницу из Самарской области — 17-летнюю Анну Ляшенко! Анна начала петь в школьном ансамбле уже в первом классе, затем стала выступать сольно. Участвовала в мюзикле, который поставил Дмитрий Бикбаев, а также пела дуэтом с Niletto.

Вокалистка выступает в стилях поп-фолк и эстрадный вокал, голосовой диапазон – 3 октавы (от Ре малой до Ми третьей), владеет игрой на фортепиано. Участвовала в музыкальных конкурсах и фестивалях: Нац. Премия «Будущее России», 2018 г, г. Москва (обладатель премии); Свободная птица, 2019 г, г. Самара (супер финалист конкурса и Лауреат 1 степени); Дорога Звезд, 2019 г, г.Казань (Лауреат 1 степени); Дельфийсие игры, 2020 г, г, Омск; StarFriends, 2021 г, г. Самара (Гран-при).

 

Фото:   минкульт СО

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