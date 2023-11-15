Я нашел ошибку
Главные новости:
Юбилейный концерт народного артиста России Михаила Турецкого «Мне 60 и это – ЗДОРОВО!» пройдет 19 ноября на сцене Филармонии в Самаре.
Михаил Турецкий отпразднует день рождения в Самаре
Общественники и сотрудники органов внутренних дел напоминают гражданам преклонного возраста, как обезопасить себя от действий злоумышленников.
В губернии стартовала акция «Школа безопасности для пенсионеров»
Умер бывший зампрокурора Самарской области
Умер бывший зампрокурора Самарской области
В Самаре ищут подрядчика для сноса 5 аварийных домов
В Самаре ищут подрядчика для сноса 5 аварийных домов
В Самаре изменят работу светофоров на перекрестке Авроры
В Самаре изменят работу светофоров на перекрестке Авроры
Чаще всего самарцы жалуются на переутомление осенью и зимой
Чаще всего самарцы жалуются на переутомление осенью и зимой
Аспирантка Самарского политеха лучше всех в России написала «Лабу»
Аспирантка Самарского политеха лучше всех в России написала «Лабу»
МОК рекомендует национальным комитетам игнорировать Игры дружбы в России
МОК рекомендует национальным комитетам игнорировать Игры дружбы в России
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 91.26
-0.86
EUR 97.78
-0.75
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
17 и 18 ноября в Самарском театре драмы состоится премьера спектакля "Дети солнца"
Полицейские на защите детства: в регионе прошли просветительские беседы для дошкольников и учащихся образовательных учреждений
В Самаре в ДК «Заря» пройдет межнациональный фестиваль «Радуга талантов-2023»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

17 и 18 ноября в Самарском театре драмы состоится премьера спектакля "Дети солнца"

15 ноября 2023 13:05
133
17 и 18 ноября в Самарском театре драмы состоится премьера спектакля "Дети солнца"

17 ноября в 18:30 и 18 ноября в 18:00 в Самарском академическом театре драмы им. М. Горького состоится премьера спектакля по пьесе Максима Горького «Дети солнца» (16+).

«В репертуаре театра имени Горького обязательно должны быть спектакли по произведениям Максима ГорькогоЭто всегда было традицией театра, – говорит директор Самарского театра драмы Сергей Филиппов.  – Постановка состоится в рамках ранее заявленного театром «Русского сезона» и станет первым спектаклем нового, 173-го сезона на основной сцене».

«Дети солнца» часто называют «самым чеховским» из всех произведений Горького. Впрочем, в сценической истории пьесы широкая амплитуда трактовок, ее видели и как остросоциальную.

В «Детях солнца» Максим Горький поднимает вечные темы любви, одиночества, отчуждения и надежды на фоне того времени. Начало XX века – это период расцвета науки и искусства, и вместе с тем – предвестие великой катастрофы.

Герои живут обычной жизнью, не чувствуя, что внутри дома растет непонимание между его обитателями, а за стенами уже происходят необратимые перемены.  В эпоху перемен так трудно уловить пролетающее мимо счастье…

 Режиссер спектакля – заместитель директора по координации и реализации творческих проектов театра Сергей Морозов, художник-постановщик – Денис Денисов, художник по костюмам – Ирина Долгова, художник по свету – Валентин Бакоян, ассистент режиссера, педагог по речи – Людмила Бояринова

 

Теги: Мероприятия

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Цель мероприятий – расширять представления о профессии полицейского и о значимости этой работы.
14 ноября 2023, 14:30
Полицейские на защите детства: в регионе прошли просветительские беседы для дошкольников и учащихся образовательных учреждений
Цель мероприятий – расширять представления о профессии полицейского и о значимости этой работы. Общество
1601
В этом году фестиваль посвящается участникам  СВО, героям-землякам.
14 ноября 2023, 14:17
В Самаре в ДК «Заря» пройдет межнациональный фестиваль «Радуга талантов-2023»
В этом году фестиваль посвящается участникам  СВО, героям-землякам. Общество
462
Самарцам в Музее модерна расскажут про мистицизм
14 ноября 2023, 14:00
Самарцам в Музее модерна расскажут про мистицизм
Экспозиция включает в себя предметы из фондов музея имени Алабина, произведения из собрания Самарского областного художественного музея, книги из частной... Культура
460
В центре внимания
Тольяттинцу вручили 200-тысячную Карту жителя Самарской области
15 ноября 2023  13:19
Тольяттинцу вручили 200-тысячную Карту жителя Самарской области
122
Самарская область и Республика Беларусь расширяют сотрудничество
15 ноября 2023  11:16
Самарская область и Республика Беларусь расширяют сотрудничество
167
Одним из наиболее перспективных направлений сотрудничества остается автопром, в частности, производство автокомпонентов.
14 ноября 2023  16:02
Самарская область продолжит развивать сотрудничество с Республикой Беларусь
493
Сегодня в первую очередь рассматривались общие характеристики бюджета, в том числе доходы, расходы и их соотношение.
14 ноября 2023  15:37
Бюджет Самарской области на 2024 год одобрен в первом чтении
440
«Ласточке» в Самарской области назначены новые остановки
14 ноября 2023  12:34
«Ласточке» в Самарской области назначены новые остановки
361
Весь список