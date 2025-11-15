Я нашел ошибку
Юные слушатели смогут открыть для себя мир классической музыки, а взрослые — вновь пережить яркие эмоции от встречи с любимыми произведениями.
16 ноября в СОУНБ пройдёт концерт, посвященный юбилею Петра Ильича Чайковского
Машины используются для оказания неотложной медицинской помощи, транспортировки пациентов в медучреждения, биоматериалов и медицинских работников.
В этом году Самарская городская поликлиника №3 получила 6 новых машин
В Самаре утром в субботу на Антонова-Овсеенко из-под земли забил фонтан
В Самаре на Антонова-Овсеенко из-под земли забил фонтан
В разделке гигантского экземпляра принял участие студент из Самарской области
В разделке гигантского экземпляра принял участие студент из Самарской области
В областном центре на улице Алма-Атинской перекрыли движение до конца 2025 года
В областном центре на улице Алма-Атинской перекрыли движение до конца 2025 года
15 ноября ПВО сбила БПЛА над Самарской областью
15 ноября ПВО сбила БПЛА над Самарской областью
Трое молодых людей пострадали в ДТП в Промышленном районе Самары
Трое молодых людей пострадали в ДТП в Промышленном районе Самары
В СОУНБ пройдет открытая встреча со специалистами "Металлист-Самара"
В СОУНБ пройдет открытая встреча со специалистами "Металлист-Самара"
В СОУНБ открылась книжная выставка ко Дню качества
Первый WOOF фестиваль пройдет в Самаре при поддержке Фонда президентских грантов
В Самарском археологическом центре открылась выставка «Следы античной цивилизации на юге России»
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

16 ноября в СОУНБ пройдёт концерт, посвященный юбилею Петра Ильича Чайковского

15 ноября 2025 14:48
89
Юные слушатели смогут открыть для себя мир классической музыки, а взрослые — вновь пережить яркие эмоции от встречи с любимыми произведениями.

16 ноября в 15:00 в Самарской областной универсальной научной библиотеке пройдёт концерт-приношение П. И. Чайковскому, приуроченный к 185-летию со дня рождения русского музыкального гения. 

Своё прочтение бессмертных творений великого композитора представят студенты музыкальных учебных заведений нашего города и их наставники.

Концерт, посвященный юбилею Петра Ильича Чайковского, станет настоящим подарком для всех ценителей классической музыки. В программе прозвучат известные и любимые многими произведения, романсы и фортепианные пьесы.

Зрители погрузятся в атмосферу творчества Чайковского и прикоснутся к его музыкальному наследию. Юные слушатели смогут открыть для себя мир классической музыки, а взрослые — вновь пережить яркие эмоции от встречи с любимыми произведениями.

Исполнители:
Арина Барсегян – сопрано;
Елизавета Емельянова – сопрано;
Ангелина Ильенко – меццо-сопрано;
Алёна Костюченко – сопрано;
Виктория Куцына – сопрано;
Мария Малахова – сопрано;
Юлия Мезина – сопрано;
Гузель Хакимова – сопрано;
Ло Цихань – сопрано;
Нико Хасая – баритон;
София Тятюшкина – скрипка;
Артём Марченко – скрипка;
Наталья Жимолостнова (фортепиано);
Татьяна Кузуб (фортепиано);
Ирина Николаева (фортепиано);
Наталья Петрова (фортепиано).

Вход свободный!

6+

 

Фото:   минкульт СО

Теги: Самара

