16 ноября в СОУНБ пройдёт концерт, посвященный юбилею Петра Ильича Чайковского

89

16 ноября в 15:00 в Самарской областной универсальной научной библиотеке пройдёт концерт-приношение П. И. Чайковскому, приуроченный к 185-летию со дня рождения русского музыкального гения.

Своё прочтение бессмертных творений великого композитора представят студенты музыкальных учебных заведений нашего города и их наставники.



Концерт, посвященный юбилею Петра Ильича Чайковского, станет настоящим подарком для всех ценителей классической музыки. В программе прозвучат известные и любимые многими произведения, романсы и фортепианные пьесы.



Зрители погрузятся в атмосферу творчества Чайковского и прикоснутся к его музыкальному наследию. Юные слушатели смогут открыть для себя мир классической музыки, а взрослые — вновь пережить яркие эмоции от встречи с любимыми произведениями.



Исполнители:

Арина Барсегян – сопрано;

Елизавета Емельянова – сопрано;

Ангелина Ильенко – меццо-сопрано;

Алёна Костюченко – сопрано;

Виктория Куцына – сопрано;

Мария Малахова – сопрано;

Юлия Мезина – сопрано;

Гузель Хакимова – сопрано;

Ло Цихань – сопрано;

Нико Хасая – баритон;

София Тятюшкина – скрипка;

Артём Марченко – скрипка;

Наталья Жимолостнова (фортепиано);

Татьяна Кузуб (фортепиано);

Ирина Николаева (фортепиано);

Наталья Петрова (фортепиано).



Вход свободный!

6+

Фото: минкульт СО