16 ноября в СОУНБ пройдёт концерт, посвященный юбилею Петра Ильича Чайковского

16 ноября в 15:00 в Самарской областной универсальной научной библиотеке пройдёт концерт-приношение П. И. Чайковскому, приуроченный к 185-летию со дня рождения русского музыкального гения.
Своё прочтение бессмертных творений великого композитора представят студенты музыкальных учебных заведений нашего города и их наставники.
Концерт, посвященный юбилею Петра Ильича Чайковского, станет настоящим подарком для всех ценителей классической музыки. В программе прозвучат известные и любимые многими произведения, романсы и фортепианные пьесы.
Зрители погрузятся в атмосферу творчества Чайковского и прикоснутся к его музыкальному наследию. Юные слушатели смогут открыть для себя мир классической музыки, а взрослые — вновь пережить яркие эмоции от встречи с любимыми произведениями.
Исполнители:
Арина Барсегян – сопрано;
Елизавета Емельянова – сопрано;
Ангелина Ильенко – меццо-сопрано;
Алёна Костюченко – сопрано;
Виктория Куцына – сопрано;
Мария Малахова – сопрано;
Юлия Мезина – сопрано;
Гузель Хакимова – сопрано;
Ло Цихань – сопрано;
Нико Хасая – баритон;
София Тятюшкина – скрипка;
Артём Марченко – скрипка;
Наталья Жимолостнова (фортепиано);
Татьяна Кузуб (фортепиано);
Ирина Николаева (фортепиано);
Наталья Петрова (фортепиано).
Вход свободный!
6+
Фото: минкульт СО