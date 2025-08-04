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16 и 17 августа Струковский сад в Самаре примет юбилейный, десятый фестиваль "Пластилиновый дождь"
16 и 17 августа Струковский сад в Самаре примет юбилейный, десятый фестиваль "Пластилиновый дождь"
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16 и 17 августа Струковский сад в Самаре примет юбилейный, десятый фестиваль "Пластилиновый дождь"

4 августа 2025 13:51
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16 и 17 августа Струковский сад в Самаре примет юбилейный, десятый фестиваль "Пластилиновый дождь"

16 и 17 августа Струковский сад вновь станет эпицентром уличного искусства, принимая юбилейный, десятый фестиваль "Пластилиновый дождь" (0+), пишет Волга-Ньюс.

"Пластилиновый дождь" - фестиваль с богатой историей, берущий свои корни в 2011 году. Идейным вдохновителем и бессменным организатором служит одноименный самарский уличный театр, известный своими представлениями в жанрах пантомимы и клоунады. Фестиваль быстро завоевал признание, став площадкой для творческих экспериментов и ярких перформансов, объединяющих артистов из разных уголков России и зарубежья.

После перерыва с 2019 по 2022 год фестиваль триумфально вернулся в 2023 г. благодаря грантовой поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

За годы своего существования "Пластилиновый дождь" не раз становился лауреатом престижных премий, включая Russian Event Awards и Национальную туристическую премию "Маршрут построен".

В этом году организаторы обещают особенно насыщенную и разнообразную программу. Как рассказала программный директор фестиваля Анастасия Захарова, юбилейный год ставит перед командой амбициозные цели.

"Десятый фестиваль - это, конечно, особенное событие. Наша главная задача - не просто повторить успех прошлых лет, а выйти на новый уровень, подарить зрителям незабываемые впечатления и показать все разнообразие уличного искусства. Мы хотим, чтобы каждый гость почувствовал себя частью большого творческого события. Поэтому программа будет включать в себя как уже полюбившиеся форматы, так и совершенно новые элементы, которых раньше на "Пластилиновом дожде" не было", - говорит она.

Прием заявок от коллективов завершился 13 июля, и организаторы столкнулись с непростой задачей выбора. В этом году поступили сотни заявок от театров и творческих коллективов со всей страны, от Нового Уренгоя до Москвы. Среди них представители самых разных жанров уличного искусства, от классической пантомимы и клоунады до современного танца и интерактивных инсталляций.

Чтобы удержать внимание зрителей на протяжении двух дней, фестиваль предложит сразу несколько площадок, где будут проходить театральные представления, мастер-классы, ярмарки, танцевальные перформансы, выставки инсталляций и выступления музыкальных групп.

По словам Анастасии Захаровой, в планах есть еще организация специальных зон для детей, а также ярмарка изделий ручной работы: "Мы понимаем, что у каждого зрителя свои интересы и предпочтения. Поэтому мы постарались создать максимально разнообразную программу, чтобы каждый мог найти что-то интересное для себя. Будут и традиционные уличные театры, и современные перформансы, и интерактивные инсталляции, в которых можно будет поучаствовать. Важно, чтобы каждый гость почувствовал себя вовлеченным в происходящее и получил максимум удовольствия от фестиваля".

Особое место в программе займет премьера спектакля "Заповедная", созданного уличным театром "Пластилиновый дождь" при грантовой поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Этот масштабный спектакль по мотивам легенд Жигулевских гор обещает стать одним из самых ярких событий фестиваля.

О будущем "Пластилинового дождя" Анастасия Захарова говорит с оптимизмом: "Мы видим огромный потенциал для дальнейшего развития фестиваля. В планах - расширение географии участников, увеличение количества форматов, а также активное взаимодействие с городом. Мы хотим, чтобы "Пластилиновый дождь" оставался не просто фестивалем уличного искусства, а настоящим культурным брендом Самары, привлекающим туристов и творческих людей со всего мира."

Точное количество коллективов и артистов, которые примут участие в фестивале, пока не разглашается, но организаторы обещают, что программа будет насыщенной и разнообразной. Ознакомиться с ней можно будет в начале августа в группе фестиваля в сети "ВКонтакте". 

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