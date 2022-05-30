12 июня в Тольятти состоится праздничное костюмированное Троицкое шествие

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12 июня 2022 года в День России и День Святой Троицы на территории трех Скверов в Тольятти (Итальянский сквер, Сквер в честь 50-летия АВТОВАЗа; площадь храма в честь святых благоверных Петра и Февронии Муромских) состоится цикл праздничных мероприятий «Троица. Зеленые Святки». Мероприятие реализуется в рамках проекта «Благодатное лето. Жигули-2022», поддержанного фондом президентских грантов.

В Шествии примут участие татарские, чувашские, мордовские, белорусские фольклорные коллективы, которые в процессе мероприятия будут знакомить горожан и гостей города со своими национальными традициями. В программу праздника «Зеленые Святки» включается вся обрядовая стилистика Православной Троицы: обряды заплетания берёзки, кумления, обряды проводов вЁсны, традиционные троицкие игры и хороводы.

Программа:

12.00 - 13.00 Праздничное костюмированное шествие детей и взрослых в национальных костюмах по улице Революционная.

С 12 часов выступление ансамбля этнической и духовной музыки.я "АлконостЪ", ярмарка ремесленников, полевая кухня, народные игры для детей.

12.30 - выступление участников фестиваля "Благодатное лето", троичные обряды, общая городская вечерка.

Приглашают детей и взрослых стать участниками праздника!

Организационный сбор - 12 июня в 11.30 ч. на храмовой площади Православной классической гимназии (Тольятти, ул. Революционная, 74). Приветствуются русские народные костюмы (или элементы русского костюма), перетяги с наименованием образовательной организации, хоругви и проч.