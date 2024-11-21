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11 декабря в Филиале Третьяковской галереи в Самаре откроется выставка «В круге цвета. Красный»

21 ноября 2024 12:29
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11 декабря в Филиале Третьяковской галереи в Самаре откроется выставка «В круге цвета. Красный»

Зимний сезон Музей России 2024 (филиал победил в главной номинации Всероссийской премии «Музейный Олимп») посвящает красному цвету – яркому, драматичному и жизнеутверждающему. Третьяковка в Самаре продолжает соединять разные эпохи и художественные течения. Выставка «В круге цвета. Красный» проведет вас от русской иконы к авангарду и искусству XX века в целом, для которого красный цвет был знаковым. Уже 11 декабря Третьяковка в Самаре покажет более 70 произведений, в которых цвет выступает неотъемлемой доминантой либо ярким актором. Специально для выставки разработана новая архитектура экспозиции.

Куратор выставки: Константин Зацепин
Состав выставки: более 70 произведений из Государственной Третьяковской галереи и ведущих частных художественных собраний страны.

Русский авангард на своем раннем этапе обрел в красном цвете средство эмоционального воздействия на зрителя. Становление и развитие абстракции, прежде всего супрематизма, раскрыло в красном устремленность в мир потустороннего и воображаемых утопий.

Художников ХХ столетия интересовала связь красного с темами сакрального и драматического. А русским живописцам открылось целое измерение невыразимого в красном цвете иконописи. В экспозиции представлен ряд произведений древнерусского искусства XV–XVIII веков, в которых эксперименты авангарда находят свои корни.

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