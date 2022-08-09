11 августа состоится пешеходная экскурсия от Музея имени Алабина 

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В этот четверг 11 августа , в 18:30 состоится пешеходная экскурсия от Музея имени Алабина «Самарский щит: разведка и контрразведка».

Экскурсовод Яна Травкина расскажет, как Самара связана с историей тайных операций XX века.

Мы поговорим:

О советском разведчике-нелегале Вильяме Фишере.

О советских разведчиках из «Кембриджской пятёрки».

Благодаря им, наша страна получала уникальную информацию - в том числе, по вопросам ядерного оружия. Назовем их поименно:

О разведке и контрразведке на рубеже XIX - XX веков.

Это большой раздел в котором очень много тем. Самарская жандармерия и террористы дореволюционной России. Подозрения членов семьи Вакано в шпионаже. Становление советской госбезопасности, борьба с контрреволюцией.

Сколько стоит экскурсия?

Стоимость 150 рублей.

Купить билет можно у нас в кассе музея: оплата будет наличными или картой, как вам удобнее.

Справочная музея по экскурсиям: +7 (846) 333-64-23, звоните.

Место встречи: Самара, ул. Ленинская, 142 (основное здание Самарского областного историко-краеведческого музея имени Алабина).

Не забудьте фотоаппараты и удобную обувь, сообщает пресс-служба Музея.

Фото из открытых источников