10 января в Самаре открывается выставка Николая Сергеевича Панфильцева

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10 января в 18:00 в Выставочном зале «Союза художников России» открывается выставка Николая Сергеевича Панфильцева.



«Я работаю в Самарском художественном училище вот уже 50 лет. Попал сюда после того, как отработал по распределению в Подбельском педагогическом училище. Помню, как меня принимал в кабинете директора, которым был Григорий Зингер, его заместитель Юрий Филиппов. Побеседовал, попросил показать ему мои работы. И подытожил: «Качество работ соответствует нужному уровню, преподавать можешь». Тогда вместе со мной проходили собеседование выпускники престижных столичных вузов Александр Ковалев, Геннадий Коновалов, Юрий Бородачев. Став преподавателями, они дали очень многое для развития системы преподавания в училище. Из всей этой когорты один я остался до сих пор на прежнем «боевом посту» - рассказывает Николай Сергеевич.



Панфильцев – мастер многофигурных композиций, которые считаются вершиной живописного мастерства. На своих полотнах он воскрешает древнюю историю мира, России и Самары. И, конечно, до сих пор преподаватель сопровождает студентов на пленэры, которые проходят в живописных местах нашей области весной и осенью. Тесное общение с мастером, работа под его началом оказывают самое благоприятное воздействие на личность будущих художников.



Яркий, светящийся колорит работ Панфильцева, фигуры действующих лиц его сюжетных полотен, несомненно напоминают росписи в русских храмах. Они солнечны и радостны. Глядя на них, понимаешь, почему облупленному и неказистому двухэтажному зданию, где находится класс-мастерская Панфильцева, студенты училища дали звонкое имя «Счастье», сообщает Минкульт региона.

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