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1 июня на Площади Славы состоится главный концерт IV Музыкального фестиваля Юрия Башмета в Самарской области

27 мая 2025 18:47
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В этом году гостей ждет уникальный гала – концерт, посвященный 185-летию П.И. Чайковского, художественный руководитель — народный артист СССР, Герой Труда РФ Юрий Башмет.

1 июня в 20.00 на Площади Славы (Амфитеатр склона) состоится главный концерт IV Музыкального фестиваля Юрия Башмета в Самарской области. 12+

Музыкальный проект уже полюбился жителям Самары. Он представляет собой уникальное сочетание классической музыки и живописных природных пейзажей, где волшебные мелодии звучат на фоне Волги и красивых закатов.

Такой формат мероприятий создает особую атмосферу, позволяя слушателям наслаждаться как музыкальными произведениями, так и красотой природы. Это прекрасная возможность для жителей и гостей города провести время на свежем воздухе и познакомиться с классической музыкой в непринужденной обстановке.

В этом году гостей ждет уникальный гала – концерт, посвященный 185-летию П.И. Чайковского, художественный руководитель — народный артист СССР, Герой Труда РФ Юрий Башмет.

Петр Ильич Чайковский провел в Самаре всего один день своей жизни, но он оказался очень счастливым. В 1887-ом году композитор воплотил свою мечту и совершил путешествие по Волге на пароходе «Александр Второй». «Не в березах красота, а в этой безграничной массе вод, неторопливо, без всякого бурления, а спокойно катящихся к морю», - писал композитор в письме Надежде Филаретовне фон Мекк. 23 мая пароход пришвартовался в Самаре, которая, по признанию Петра Ильича, понравилась ему больше всего. «Город хоть куда. Везде объявления о данном вчера «Онегине» - писал П.И. Чайковский. Это было чистое совпадение. О приезде композитора, разумеется, никто не знал – просто его музыку всегда здесь любили. Петр Ильич бродил неузнанным по улицам города и получал от этого несказанное наслаждение.

Фрагменты из оперы «Евгений Онегин» будут представлены публике в гала-концерте и на сей раз. Также прозвучат арии из опер «Иоланта», «Мазепа», «Пиковая дама» и музыка из балетов «Лебединое озеро» и «Щелкунчик».

На концерте музыканты Государственного симфонического оркестра «Новая Россия» и маэстро Юрий Башмет представят уникальное путешествие по операм, балетам и инструментальной музыке П.И. Чайковского.

В исполнении молодых певцов, солистов Молодежной оперной программы Большого театра, прозвучат арии и сцены из признанных шедевров и малоизвестных сочинений композитора. Балетную часть концерта представят – премьер балетной труппы Большого театра Денис Родькин и прима-балерина Большого Элеонора Севенард. Фрагменты из опер Чайковского исполнят талантливые молодые певцы - Эльмира Караханова, Данила Князев, Валерия Торунова, Давид Посулихин, Николай Землянских и Игорь Онищенко. Инструментальные произведения прозвучат в исполнении Лауреатов конкурса П.И. Чайковского Александра Рамма (виолончель) и Федора Освера (гобой). Ведущий концерта - заслуженный артист России Алексей Дубровский.

Главный концерт фестиваля Юрия Башмета в Самаре 1 июня–еще одно приношение от выдающихся современных музыкантов гению русской музыки – Петру Ильичу Чайковского к его 185-летию.

Фестиваль проходит при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, Президентского Фонда Культурных Инициатив, Правительства Самарской области и Самарской государственной филармонии
Организатор концерта — Русское концертное агентство.

После концерта будет организован дополнительный общественный транспорт. По улице Галактионовской (в границах улицы Ярмарочной) будут поданы автобусы №1,2,24, 34, 37, 41, 47,50,67 и продлено время работы трамвайных маршрутов №3,5,13,20,22.

 

Фото:   минкульт СО

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