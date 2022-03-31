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В фестивале примут участие свыше четырех с половиной тысяч участников лучших самодеятельных коллективов Самарского региона. 
1 апреля в Самаре состоится открытие Губернского фестиваля «Рожденные в сердце России»
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1 апреля в Самаре состоится открытие Губернского фестиваля «Рожденные в сердце России»

31 марта 2022 16:29
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В фестивале примут участие свыше четырех с половиной тысяч участников лучших самодеятельных коллективов Самарского региона. 

В Губернском фестивале народного творчества «Рожденные в сердце России» примут участие свыше четырех с половиной тысяч участников лучших самодеятельных коллективов Самарского региона. 

1 апреля 2022 года в 12:00 в Доме культуры «Октябрь» (г. Самара, п. Мехзавод, квартал 4, д. 9) состоится торжественная церемония открытия VIII Губернского фестиваля самодеятельного народного творчества «Рожденные в сердце России».

Фестиваль «Рожденные в сердце России» служит мощным стимулом для развития творческого потенциала самодеятельных народных коллективов, которые с неизменным успехом участвуют во всероссийских и международных фестивалях, достойно представляют Самарскую область на лучших концертных площадках страны.

 На этот раз в фестивале заявят о себе 369 самодеятельных творческих коллективов (с общим числом участников 4673 человек) из 37 муниципальных образований Самарской области.

В Год культурного наследия народов России главный акцент фестиваля - на этнокультурном многообразии и самобытности народов Самарского края, а также на знаковых людях в истории Волжской земли.

С 1 по 16 апреля фестивальное жюри будет отсматривать творчески программы на лучших областных концертных площадках культурно-досуговых учреждений: Дом культуры «Октябрь» (г. Самара), Культурный центр «Автоград» (г. Тольятти), Дворец культуры «Россия» (г. Отрадный), Дворец культуры им. В.И. Чапаева (г. Чапаевск), Районный Дом культуры «Дружба» (с. Сергиевск), Городской Дом культуры (г. Кинель), Сызранский драматический театр.

Оценивать концертные программы по 2 номинациям («Городские округа», «Муниципальные районы») будут ведущие деятели культуры Самарской области.

За лучшую концертную программу - независимо от номинации - присуждается Гран-при фестиваля. 

Денежное поощрение обладатель Гран-при направляет на укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений в сфере культуры. 

Обладатели призовых мест фестиваля получают дипломы и денежные поощрения. 

Выплаты денежных поощрений предоставляются из областного бюджета в рамках государственной программы Самарской области «Развитие культуры в Самарской области на период до 2024 года». 

Лучшая концертная программа - независимо от номинации - получит Гран-при. Призеры фестиваля получают дипломы и денежные поощрения.

Будут отмечены и главы муниципальных образований, активно развивающие самодеятельное творчество на своих территориях.

 Фестиваль «Рожденные в сердце России» продолжится осенью: в октябре состоится итоговая выставка лучших работ самодеятельных мастеров Самарской области, в ноябре пройдет Гала-концерт на сцене Самарского академического театра оперы и балета им. Д.Д. Шостаковича, сообщает пресс-служба минкульта СО.

 

 

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