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Знакомый во время распития алкоголя угнал авто у тольяттинца

8 апреля 2023 11:05
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Знакомый во время распития алкоголя угнал авто у тольяттинца

Транспортное средство полицейские изъяли и вернули законному владельцу.

В ночное время суток в дежурную часть отдела полиции по Центральному району Управления МВД России городу Тольятти обратился местный житель 1989 года рождения и сообщил, что у него похитили автомобиль Lada Vesta.

Сотрудники следственно-оперативной группы осмотрели место происшествия, подробно опросили заявителя, установили возможных очевидцев произошедшего. Как пояснил потерпевший, накануне он распивал спиртные напитки со своим знакомым во дворе рядом с припаркованным автомобилем, в замке зажигания которого остались ключи. Неожиданно между мужчинами возник конфликт, в результате которого знакомый заявителя сел в его автомобиль и скрылся. Мужчина незамедлительно обратился в полицию за помощью.

Полицейские изъяли и изучили записи с камер видеонаблюдения, расположенных по маршруту вероятного передвижения автомобиля и ориентировали на розыск транспортного средства все наружные службы полиции.

В тот же день сотрудники Госавтоинспекции на одной из улиц города заметили автомобиль, схожий по приметам с разыскиваемым, проследили за ним, убедились в том, что транспортное средство находится в розыске, и остановили его. Водителя задержали и доставили в ближайший отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Ранее не судимый 30-летний житель Ставропольского района пояснил сотрудникам полиции, что находился в алкогольном опьянении и не отдавал отчет своим действиям. В содеянном раскаялся и выразил готовность сотрудничать с дознанием.

Отделом дознания отдела полиции по Центральному району Управления МВД России по г. Тольятти в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 166 Уголовного кодекса Российской Федерации «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Транспортное средство полицейские изъяли и вернули законному владельцу.

 

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