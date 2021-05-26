Жителя Сызрани задержали за взятку судебному приставу

134

К сотрудникам подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции МУ МВД России «Сызранское» поступила оперативная информация о том, что 22 апреля текущего года в вечернее время, в помещении одного из ресторанов, состоится передача незаконного денежного вознаграждения судебному приставу за неисполнение судебного решения о сносе самовольной постройки - автомойки, расположенной на территории Сызрани.

Сотрудники ОБЭПиПК МУ МВД России «Сызранское» после передачи должностному лицу незаконного денежного вознаграждения в сумме 20 тысяч рублей задержали подозреваемого - мужчину 1953 года рождения.

Возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.