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Жителя Сызрани задержали за взятку судебному приставу

26 мая 2021 11:41
134
Жителя Сызрани задержали за взятку судебному приставу

К сотрудникам подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции МУ МВД России «Сызранское» поступила оперативная информация о том, что 22 апреля текущего  года в вечернее время, в помещении одного из ресторанов, состоится передача незаконного денежного вознаграждения судебному приставу за неисполнение судебного решения о сносе самовольной постройки  - автомойки, расположенной на территории Сызрани.

Сотрудники ОБЭПиПК МУ МВД России «Сызранское» после передачи должностному лицу незаконного денежного вознаграждения в сумме 20 тысяч рублей задержали подозреваемого - мужчину 1953 года рождения.

Возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.

Теги: дача взятки судебные приставы

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