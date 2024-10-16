Жительницу Самары задержали за поджог вышки сотовой связи

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В ходе осуществления комплекса оперативно-розыскных мероприятий УФСБ России по Самарской области пресечена противоправная деятельность жительницы региона, 2003 г.р., причастной к содействию террористической деятельности.

Указанная гражданка посредством мессенджера установила контакт

с представителем украинской стороны, по заданию которого из материальной заинтересованности организовала поджог вышки сотовой связи с привлечением жителей региона из числа наркозависимых, а также единолично предприняла действия по приготовлению поджога релейного шкафа в районе железнодорожной станции, расположенной в г. Самара. В районе потенциального объекта посягательства правоохранителями обнаружен «схрон» с инструментами для вскрытия металлического ящика и горючая смесь.

На основании материалов оперативно-розыскной деятельности следственным отделом УФСБ в отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ «Террористический акт», в отношении соисполнителей – по ч. 2 ст. 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества».

Фигуранты задержаны, в отношении них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.