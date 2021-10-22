Жительницу Самарской области обвиняют в обставлении детей в опасности

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В Самарской области продолжается расследование уголовного дела в отношении местной жительницы 1997 года рождения, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного ст. 125 УК РФ (оставление в опасности).

По версии следствия, 13 октября 2021 года подозреваемая оставила своих малолетних детей 2015 и 2017 годов рождения одних без присмотра в квартире, расположенной на 5 этаже одного из жилых домов по улице Баженова города Сызрани Самарской области, закрыв дверь на ключ. Во время отсутствия женщины в квартире произошло возгорание межкомнатной двери, в связи с чем девочки, опасаясь пожара, выпрыгнули в окно. Дети были доставлены в больницу, им оказана необходимая медицинская помощь, их жизни ничего не угрожает.

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается, проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, сообщает СУ СК РФ по Самарской области.