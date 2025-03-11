Жительницу Красноярского района обманул мошенник, он представился сотрудником газовой службы

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В феврале текущего года жительнице Красноярского района позвонил мужчина, представившегося сотрудником газовой службы. Он сообщил, что всем жителям России необходимо создать личный кабинет, и подробно объяснил процедуру.

Не прошло и часа, как телефон зазвонил снова. На этот раз собеседницей пенсионерки стала неизвестная женщина, которая с тревогой в голосе предупредила о том, что нельзя сообщать свои персональные данные незнакомцам. Её слова заставили задуматься, но тревога быстро сменилась новым звонком.

На этот раз в трубку говорила уже другая женщина, представившаяся сотрудником правоохранительных органов. Она рассказала о новой программе защиты сбережений пенсионеров и о многочисленных мошенниках, орудующих в регионе. Когда пенсионерка призналась, что боится мошенников, “правоохранитель” проявил особую заботу.

“Сколько у вас накоплений?” – спросила она. Услышав ответ, предложила “безопасное решение” – специальный курьер приедет и заберет деньги на проверку, после чего вернёт их в полном объеме. Особенно подкупало то, что не требовалось ничего переводить через интернет – всё будет сделано “официально”.

Пенсионерка, будучи введенной в заблуждение, собрала все свои сбережения – 500 000 рублей. Когда приехал курьер, она без колебаний отдала деньги под расписку. Вежливый молодой человек поблагодарил за сотрудничество и заверил, что через несколько дней всё будет возвращено. После этого женщина позвонила дочери, которая посоветовала маме срочно обращаться в полицию.

Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области