Выдачи ипотеки в России по итогам 2026 года снизятся до 4,2 трлн рублей

По итогам 2026 года объемы выданной ипотеки в России сократятся до 4,2 трлн рублей против 4,5 трлн годом ранее. Такой прогноз в авторской колонке для «Известий» дал экс-министр финансов РФ Михаил Задорнов.

«На мой взгляд, иллюзий быть не должно: мы наблюдаем жесткий, неизбежный и абсолютно необходимый демонтаж перегретой системы», — отметил Задорнов.

По его словам, на фоне октябрьских ограничений по семейной ипотеке и закрытия массовой господдержки доля льготных займов к концу года составит лишь около 35% от общих выдач, хотя еще недавно они забирали на себя половину рынка.

Эксперт подчеркнул, что экстренное торможение программы позволит сэкономить средства федерального бюджета, поскольку расходы на компенсацию процентов банкам в условиях затяжной высокой ключевой ставки достигли 2 трлн рублей.

«Сворачивание новых выдач — это экстренное торможение, которое позволит переломить тенденцию и снизить траты на обслуживание льготных программ до 1,3–1,4 трлн рублей уже в следующем году», — резюмировал эксперт.